Spurlos verschwunden: Wo ist Marianne (59)?

Seit über einer Woche fehlt jede Spur von Marianne M. Die rothaarige 59-Jährige verschwand in Vasoldsberg – ihr beiger Renault bleibt ebenfalls unauffindbar.

Seit dem 25. Jänner 2026 wird die 59-jährige Marianne M aus Vasoldsberg vermisst. Die Frau wurde zuletzt am Morgen des 25. Jänner gegen 7:20 Uhr in der Eisentalstraße in Vasoldsberg (Steiermark) gesehen. Die Vermisste ist zwischen 165 und 170 cm groß, trägt rotes Haar und eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Freizeithose, einer schwarzen Fleecejacke und grünen Crocs bekleidet.

Fahrzeugbeschreibung

Die Gesuchte war mit einem beigen Renault Captur mit schwarzem Dach unterwegs. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen GU-2 FVO. Die Behörden bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Jeder Hinweis könnte entscheidend sein, um den Aufenthaltsort von Marianne M zu ermitteln.