Šta se dešava sa osumnjičenima ako Dankino telo ne bude pronađeno?

Deset dana nakon misterioznog nestanka male Danke Ilić u Banjskom Polju (Srbija), javnost je šokirala vest da je dete ubijeno. Stručnjaci naglašavaju da je osuda počinilaca moguća i bez pronalaska smrtnih ostataka.

Potraga za nestalom Dankom Ilić, koja je bez traga nestala u Banjskom Polju, dobila je tragičan obrt: istražitelji sada veruju da je devojčica bila žrtva zločina. Dr Ljubiša Božić, ugledni sudski medicinar i iskusni forenzički stručnjak, istakao je da fizičko telo nije nužno potrebno za dokazivanje zločina, jer postoji mnogo drugih vrsta dokaza.

„Sve se detaljno pretražuje. U takvim slučajevima telo nije apsolutno neophodno za materijalizaciju dokaza. Dovoljno je uverenje suda da osudi počinioce na odgovarajuću kaznu“, objašnjava Božić.

Smrt nastupila kasnije

„Proteklo je deset dana od nestanka, desilo se i premeštanje. Neminovno je da će doći do promena koje će sprečiti lekare da utvrde sve povrede i promene. Bojim se da će se na osnovu nekih potencijalnih povreda to da se verifikuje. Za sud je jako važno sve ono što se vidi, ako ima nekih otvorenih povreda, potkožnih povreda, to će sve biti značajno zbog tih primarnih kontakta.

Ovde je jako važno da li je devojčica bila živa, što ja mislim da jeste. Prvo zbog brzine kojom je išao taj auto, drugo zato što su njena tkiva elastična i verovatno je došlo do neke povrede. Tako da verovatno je smrt nastupila kasnije, ali na koji način pokazaće istraga“, dodaje Božić.

Teške optužbe

Advokat Ana Selak upozorava da, ako je smrt devojčice direktna posledica postupaka počinilaca nakon nesreće, ne treba govoriti o saobraćajnom deliktu, već o teškom ubistvu. To bi značilo minimalnu kaznu od deset godina zatvora, u teškim slučajevima čak i doživotnu robiju.

„Način izvršenja ovog dela pokazuje da je izvršeno na svirepi način, što jeste jedna od kvalifikatornih okolnosti koja karakteriše teško ubistvo kao krivično delo za sebe. Ne smemo zaboraviti iz vida da žrtva je malo dete, ispod dve godine starosti, da su počinioci radnosposobna lica, starija od 50 godina, čija prirodna potreba je trebalo da bude da pomognu tom detetu nakon što su ga unesrećili, a oni su učinili upravo suprotno“, komentariše advokat.