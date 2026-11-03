Staatsbürgerschaft für hier geborene Kinder? Stocker zieht klare Grenze

Ein Mädchen stellt am Nationalfeiertag eine einfache Frage. Seither wird in Österreich heftig über die Staatsbürgerschaft diskutiert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt einen leichteren Zugang für hier geborene Kinder, die Grünen verlangen weitergehende Reformen. Kanzler Christian Stocker lehnt Lockerungen hingegen klar ab.

Gegenüber „Heute“ ließ Christian Stocker keinen Zweifel: Mit ihm werde es „keine Entwertung der österreichischen Staatsbürgerschaft“ geben. Die ÖVP weist Forderungen nach einem leichteren Zugang damit unmissverständlich zurück.

Alexander Van der Bellen spricht sich für einen einfacheren Zugang zur Staatsbürgerschaft aus. Die Grünen stehen an seiner Seite und dringen auf Änderungen. Die Gegenposition vertritt die ÖVP, allen voran Kanzler Stocker und Integrationsministerin Claudia Bauer, die an den strengen Regeln festhalten wollen.

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„Mit mir als Bundeskanzler wird es keine Entwertung der österreichischen Staatsbürgerschaft geben“, sagte Stocker. Bauer erklärte, sie sehe „keinen Grund, das zu lockern“.

Auslöser der Debatte

Den Anstoß zur Diskussion gab am Nationalfeiertag die Frage eines Mädchens, warum in Österreich geborene Kinder nicht automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten. Der Bundespräsident antwortete: „Ich würde das auch unterstützen. Aber das Gesetz ist derzeit leider ein anderes.“

Weiteren Auftrieb erhielt die Debatte durch die Initiative „Ein Pass, der passt!“, die von zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kultur unterstützt wird. Zu den prominentesten Stimmen gehört die Filmemacherin Olga Kosanović, die das Thema auch in der „ZiB 2“ diskutierte. IHS-Chef Holger Bonin bezeichnete die Debatte als „richtig und wichtig“.

Rückenwind kommt auch von Grünen-Vizechefin Alma Zadic. Sie nennt die aktuelle Rechtslage „vollkommen überholt“. Österreich habe „eines der strengsten Staatsbürgerschaftsgesetze der Welt“.

„Das passt einfach nicht mehr in eine moderne, offene und globale Zeit.“ Zadic begreift die Staatsbürgerschaft als Kitt der Gesellschaft und verlangt deshalb ein Gesetz, „das Menschen, die ihre Heimat hier gefunden haben, einbindet und nicht ausschließt“. Auch die hohen Kosten einer Einbürgerung führt sie als Argument für eine Änderung ins Treffen.

Stockers Position

Kanzler Stocker versteht die bestehenden Voraussetzungen als Teil gelungener Integration. „Wir haben in Österreich klare und strenge Regeln, das ist auch gut so. Wer Österreicher werden will, muss Deutsch lernen, arbeiten, sich an unsere Regeln halten und unsere Werte teilen“, sagt er. „Die Staatsbürgerschaft steht damit am Ende und nicht am Beginn einer gelungenen Integration.“

Als Kriterien nennt Integrationsministerin Bauer, dass Bewerber „unsere Sprache sprechen, sich und seine Familie selbst erhalten können, unsere Werte achten und unbescholten sein“ müssten. Vor gelockerten Bestimmungen warnt sie mit dem Hinweis auf eine mögliche „Magnetwirkung“.

Bauer begründete ihre ablehnende Haltung auch mit dem Einfluss von Elternhaus und Umfeld: „Jeder Mensch wird sehr stark von seinen Eltern und dem Umfeld geprägt, in das er geboren wird. Und was da weitergegeben wird, ist nicht unbedingt mit unseren österreichischen Werten vereinbar.“