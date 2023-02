Ständig tauchen neue Casinos auf: Was können neue Casinos anders bieten und sind sie zuverlässig?

Online-Casinos erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Eine Vielzahl von neuen Anbietern drängt auf den Markt und bietet den Spielern eine breite Palette an unterschiedlichen Spielen und Funktionen. Aber was bieten die neuen Online-Casinos für Vorteile? Wie schlagen sie sich im Vergleich zu den etablierten lokalen Casinos und wie kann ich mir sicher sein, einen vertrauenswürdigen Anbieter zu finden?

Glücksspiel – eine kurze Geschichte

Das Glücksspiel ist wohl eines der ältesten Zeitvertreibe der Menschheitsgeschichte. Das Spiel “Keno”, eine Form der Zahlenlotterie, bei dem sich die Spieler zwanzig Zahlen aussuchen und hoffen, dass so viele wie möglich am Ende gezogen werden, hat eine über 2000 Jahre alte Geschichte in China. Primitive Würfelspiele gehen teilweise sogar bis in die Steinzeit zurück, bei denen mit markierten Knochen geworfen wurde. Mit den heutigen komplexen Glücksspielen hatten diese Würfelspiele sicherlich nicht viel gemeinsam und ob um Einsätze gespielt wurde, ist aufgrund von fehlenden Aufzeichnungen auch nicht zu sagen, das Spielen an sich schien uns Menschen allerdings schon immer im Blut zu liegen.

Die ersten Casinos

Es ist schwer zu sagen, wann genau die ersten Casinos erbaut wurden, da es keine genauen Aufzeichnungen darüber gibt. Einige der frühesten bekannten Glücksspielstätten waren wahrscheinlich in antiken griechischen und römischen Städten, die Würfelspiele und ähnliche Spiele anboten. Einige der ersten moderne Casinos entstanden in Italien und waren als „Ridotti“ bekannt. Ridottis waren die ersten modernen Casinos, von denen wir wissen und entstanden im 16. und 17. Jahrhundert. Sie waren in erster Linie in Venedig und Genua ansässig.

Ridottis waren exklusive Einrichtungen, die nur für die Elite und den Adel zugänglich waren. Sie waren sehr gut organisiert und boten eine Reihe von Glücksspielen, einschließlich Würfelspiele, Karten- und Tischspiele. Die Ridottis waren ein Treffpunkt für die Reichen und Berühmten und boten eine luxuriöse Atmosphäre, in der sich die Gäste unterhalten und ihr Glück bei den Spielen versuchen konnten. Bezüglich der Zugänglichkeit gab es damals allerdings noch Aufholbedarf. Werde in eine reiche, angesehene Familie geboren, oder du hast Pech gehabt!

In Bezug auf moderne Casinos, die wir heute kennen, gab es einige der ersten Casinos, wie zum Beispiel das Casino de Monte Carlo, in Monaco, die im 19. Jahrhundert erbaut wurden. Mit der zunehmenden Popularität von Glücksspielen und Casinos hat sich das Konzept in den Folgejahren rasant weiterentwickelt. Vor allem in Sachen Verfügbarkeit hat sich einiges getan. Casinos sind heutzutage weltweit verbreitet und in vielen Teilen der Welt zu finden. Auch die Sicherheit ist enorm gestiegen. Das hat unter anderem mit Regulierungen und Verbraucherschutzgesetzen zu tun, die viele Regierungen auf der ganzen Welt erlassen haben. Durch den technologischen Fortschritt stieg außerdem auch das Angebot an Spielen für die Kunden. Während sich das Angebot damals in Monaco noch hauptsächlich auf Roulette, Baccarat, Blackjack und ein paar mechanische Spielautomaten beschränkte, gibt es heute unfassbar viele Möglichkeiten und Abwechslung für die Gelegenheitszocker und High-Roller dieser Welt

Online Casinos – der Sprung ins digitale Zeitalter

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und dem immer unverzichtbarer werdenden Internet hat sich, wie in fast allen anderen Bereichen, auch die Weiterentwicklung des Glücksspiels rasant beschleunigt. Vor allem das Angebot an virtuellen Spielhallen explodiert bis heute. Täglich kommen neue Anbieter auf den Markt und der Wettbewerb um neue Spieler ist härter als je zuvor. Das hat auch immense Vorteile für die Endnutzer! Man kann sich heutzutage kaum noch vor lukrativen Angeboten von neuen Online-Casinos retten. Egal ob Freispiele, Willkommensboni, Cashback-Angebote oder exklusive Turniere für die High-Roller – wer mehrgleisig fährt, profitiert eindeutig vom immer intensiveren Wettbewerb der Casinobetreiber. Ebenso gibt es immer mehr Treueboni, die Spieler dafür belohnen, wenn sie einer Seite treu bleiben. Aber wie kann ich mir sicher sein, dass das Online-Casino meiner Wahl seriös ist?

Die Qual der Wahl

Schwarze Schafe gibt es natürlich überall. Davon sind auch Online-Casinos nicht unbetroffen. Es gibt also einige Punkte auf die Sie achten sollten, wenn Sie sich den verlockenden Angeboten hingeben wollen:

Lizenzierung und Regulierung: Überprüfen Sie, ob das Casino von einer renommierten Aufsichtsbehörde lizenziert und reguliert wird.

Sicherheit und Datenschutz: Stellen Sie sicher, dass das Casino alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten und Finanzinformationen ergreift.

Spielauswahl: Überprüfen Sie die Spielauswahl, um sicherzustellen, dass Sie Ihre bevorzugten Spiele spielen können.

Kundensupport: Überprüfen Sie die Verfügbarkeit des Kundensupports und ob er rund um die Uhr erreichbar ist.

Benutzerfreundlichkeit: Überprüfen Sie, ob die Website einfach zu bedienen ist und eine gute Navigation und Suchfunktion bietet.

Bewertungen und Erfahrungsberichte: Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungsberichte von anderen Spielern, um ein besseres Verständnis für das Casino zu erhalten.

Mobiles Spiel: Überprüfen Sie, ob das Casino eine mobile App oder eine mobile Website bietet, die Sie unterwegs nutzen können.

Sofern Sie auf all diese Punkte achtgeben, sollte Ihrem Vergnügen nichts mehr im Wege stehen und Sie können sich all die lukrativen Angebote sichern, damit Ihnen nichts entgeht!