Stand-up-Comedy “The Balkan Brain” von Pedja Bajović in Wien

„The Balkan Brain“, eine Stand-up-Comedy von Pedja Bajovic, eines Comedian vom Balkan, hat ihren Weg zum Publikum gefunden. Pedja war der erste Komiker, der über die Amazon-Plattform von Millionen Menschen gesehen werden konnte und damit Geschichte schrieb.

Pedja Bajovic schenkt dem österreichischen Publikum einen unvergesslichen Comedy-Abend, mit dem er bereits zahlreiche serbische, bosnische, kroatische und europäische Städte für sich gewinnen konnte. Der Komiker präsentiert den Balkan auf die bestmögliche Art und Weise.

Geboren ist er in Montenegro, aufgewachsen in Serbien, den Großteil seines Lebens verbrachte er in Bosnien und Herzegowina und seine Familie gründete er in Kroatien. Aber obwohl er ein Vertreter des Balkan ist, hat er seine Inspiration als Stand-up-Comedian gefunden, als sich in ihm „für immer etwas einnistete, was er in Amerika gesehen hatte“.

Der Comedian glaubt zu Wissen, dass er beim „The Balkan Brain”-Auftritt vor dem Publikum den Kern der Balkan-Mentalität sehr gut getroffen habe und ihn auf eine Weise bearbeitet habe, dass weltweit alle etwas daraus lernen und nebenbei auch lachen können.

Die Show wird in Wien zwei Mal vorgestellt, einmal auf BKS und einmal auf Englisch.

Wo:

The Black Sheep

Kettenbrückengasse 7



Wann:

„The Balkan Brain“ – Freitag 10. November auf Englisch:20 Uhr

„Muskarci“ Samstag 11. November auf BKS: 20 Uhr

Das Publikum kann Pedjas Arbeit in allen Details auf Ihrer Website www.PedjaBajovic.com kennenlernen.

