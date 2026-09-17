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Unruhe

Steine, Pyrotechnik und Feuer: Proteste nach Thaçi-Urteil bis in die Nacht

Steine, Pyrotechnik und Feuer: Proteste nach Thaçi-Urteil bis in die Nacht
FOTO: Screenshots X
3 Min. Lesezeit |

Ein Urteil aus Den Haag, eine Nacht voller Gewalt in Pristina – Kosovo steht nach den Verurteilungen ehemaliger UÇK-Führer unter Strom.

In Pristina kam es am Mittwoch zu heftigen Ausschreitungen, nachdem die Kosovo-Sonderkammern in Den Haag ihre Urteile gegen mehrere ehemalige Führungsfiguren der UÇK (albanische Befreiungsarmee) gesprochen hatten. Hashim Thaci und Jakup Krasniqi wurden zu je 25 Jahren Haft verurteilt, Kadri Veseli zu 18 Jahren und Rexhep Selimi zu 13 Jahren. Die Verurteilungen erfolgten wegen Kriegsverbrechen – ein Schuldspruch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde hingegen nicht ausgesprochen.

Proteste in Pristina

Im Laufe des Nachmittags verdichteten sich die Demonstrationen vor den Regierungsgebäuden sowie beim EULEX-Standort in Pristina. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt flogen Steine gegen das EULEX-Gebäude. Aufnahmen dokumentierten Konfrontationen zwischen Demonstranten und Polizeikräften sowie Versuche, Absperrungen zu überwinden.

Die Sicherheitskräfte verstärkten daraufhin ihre Präsenz vor Ort. Gegen 23:20 Uhr meldete das kosovarische Medium KOHA erneut Würfe mit Steinen und anderen Gegenständen in Richtung des EULEX-Gebäudes. Die kosovarische Polizei schritt ein und nahm zwei Personen fest.

Eine davon wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft für 48 Stunden in Gewahrsam genommen, die andere wurde freigelassen. Die Behörden appellierten an die Demonstranten, sich an Anweisungen zu halten und den Protest friedlich zu gestalten. Dennoch hielten die Kundgebungen bis weit in die Nacht an und verschärften die angespannte Lage in Pristina weiter.

Urteil im Detail

Die Verurteilungen ehemaliger UÇK-Kommandeure wegen Kriegsverbrechen haben in weiten Teilen der Bevölkerung tiefe Betroffenheit ausgelöst. Das Gericht sah ausreichende Beweise für Vergehen wie willkürliche Inhaftierung, grausame Behandlung, Folter und Mord als gegeben an. Eine Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterblieb, da kein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung nachgewiesen werden konnte.

 

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KO KOSMO-Redaktion
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