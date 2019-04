Stellenanzeige: Polier (m/w)

Teile diesen Beitrag:







Wir suchen für ein renommiertes Bauunternehmen ab sofort einen

Polier (m/w)

Unsere Erwartungen

• abgeschlossene Polier Ausbildung

• mehrjährige Berufserfahrung als Polier im Bereich Hochbau

• verlässliche und selbstständige Arbeitsweise

• hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Problemlösungskompetenz

• Kommunikationsstarke, motivierende Persönlichkeit

• gute MS Office Kenntnisse, sowie Auer Kenntnisse von Vorteil

Aufgaben:

• Koordinierung & Überwachung der fachgerechten Ausführung aller Hochbaugewerke laut dem Bauzeitplan.

• Einteilung, Anleitung & Überwachung des Personals (Eigen-und Fremdpersonal)

• Unterstützung des Bauleiters, Bauablauf steuern & gestalten

• Laufende Dokumentationserstellung

• Führen des Bautagebuchs in Abstimmung mit der Bauleitung und tägliche Übermittlung

• Zeitgerechte Ermittlung des Materialbedarfs und –Beschaffung, Überwachung und Disposition von Materialen- und Rücklieferungen in Absprache mit der Bauleitung

• Teilnahme an Besprechungen mit dem Bauleiter und Subunternehmern um den termingerechten Bauablauf zu gewährleisten

• Überprüfung der Ausführungen laut den Polierplänen

• SiGe-Plan umsetzen

• Laufende Mängelbehebung inkl. Dokumentation und Freimeldung

• Verantwortung für Personaleinsatzpläne, Arbeitsaufzeichnungen, Kontrolle und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

• Materialbestellungen & Messkunde

Unser Angebot:

• Aufbau eines Bauunternehmens

• 6 Wochen Urlaub

• Firmenauto

Entlohnung

• Marktkonformes Jahresbruttogehalt ab € 55.000 bei Vollzeitbeschäftigung.

Selbstverständlich besteht die Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Ihren Qualifikationen und Erfahrungen.

Bewerbungen telefonisch unter +43 (01) 235 05 72 – 0 oder per E-Mail bewerbung@funivia.at.

Funivia GmbH

Donau Business Center

Handelskai 388/741

(Eingang Wehlistraße 299)