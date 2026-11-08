Steuer-Falle für Eltern: Ungenutzter Bonus kann ab 2027 teuer werden

Drei Quoten statt freier Wahl: Eltern müssen beim Familienbonus Plus bald neu planen. Wer seinen Anteil nicht nutzt, zahlt womöglich drauf.

Ab dem Steuerjahr 2027 wird der Familienbonus Plus im Regelfall nach fixen Quoten verteilt, nämlich im Verhältnis 75:25, 25:75 oder 50:50. Den gesamten Betrag einer einzigen Person zuzuweisen, ist nur mehr in klar umrissenen Fällen möglich. Anteile, die nicht genutzt werden, können Nachteile nach sich ziehen.

Anspruch haben jene Person, die Familienbeihilfe bezieht, sowie deren Partner. Leben die Eltern getrennt, kommt unter bestimmten Voraussetzungen der unterhaltspflichtige Elternteil in Betracht. An der Höhe des Familienbonus Plus ändert sich 2027 nichts.

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Drei Quoten

„Ab 2027 gibt es drei Aufteilungsvarianten: 75:25, 25:75 oder 50:50.“ Die bisher häufig gewählte Zuordnung an nur einen Elternteil bleibt lediglich eingeschränkt möglich. Leben die Eltern in einer Partnerschaft, kann ein Elternteil den gesamten Bonus weiterhin beanspruchen, wenn das Kind noch keine vier Jahre alt ist oder im gemeinsamen Haushalt ein anderes Kind unter vier Jahren lebt.

Einem Kind unter vier Jahren gleichgestellt ist ein Kind mit erhöhter Familienbeihilfe. Ist nur eine Person anspruchsberechtigt, bleibt der volle Familienbonus möglich.

Auch bei getrennt lebenden Eltern, bei denen der andere Elternteil Anspruch auf den Unterhaltsabsetzbetrag hat, gelten grundsätzlich die drei Quoten. Geht es um ein Kind unter vier Jahren oder um eines mit erhöhter Familienbeihilfe, bleibt unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin eine vollständige Zuordnung an einen Elternteil möglich.

Die neue Aufteilung betrifft ab dem Steuerjahr 2027 sämtliche Fälle, in denen zwei Personen anspruchsberechtigt sind. Wer den Bonus laufend über die Lohnverrechnung erhält, muss gegenüber dem Arbeitgeber oder der Personalverrechnung Erklärungen und Nachweise vorlegen.

Dafür vorgesehen ist das Formular E 30, ab 1. Jänner 2027 gilt das neue Formular E 33. Die erforderlichen Angaben sind bei der Lohnverrechnung einzureichen, damit der Bonus korrekt berücksichtigt wird.

Finanzielle Nachteile

„Wer seinen zugewiesenen Anteil steuerlich nicht zur Gänze ausschöpfen kann, kann dadurch finanzielle Nachteile haben.“ Der Familienbonus Plus senkt die Einkommensteuer höchstens auf null. Wer wenig oder keine Einkommensteuer zahlt, kann den zugewiesenen Betrag daher möglicherweise nicht nützen.

Wurde der Familienbonus Plus bereits monatlich über die Lohnverrechnung berücksichtigt, muss allein deshalb keine Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt werden. Wer allerdings eine Arbeitnehmerveranlagung einreicht, muss den Familienbonus Plus dort neuerlich beantragen, andernfalls droht eine Nachforderung.

Die neuen Vorgaben gelten für das Steuerjahr 2027 und werden beim Steuerausgleich ab 2028 relevant. Wer 2027 den Steuerausgleich für das Jahr 2026 macht, unterliegt noch den bisherigen Regeln. „Vorgesehen ist dafür das Formular E 30, ab 1. Jänner 2027 kommt das neue Formular E 33 zur Anwendung.“