Stocker bei Xi Jinping: Warum dieses Treffen für Österreich so wichtig ist

Staatsempfang in Peking, danach das Treffen mit Xi Jinping. Für Österreichs Kanzler geht es dabei vor allem um Handel, Technologie und Zukunft.

Bundeskanzler Christian Stocker hält sich zu einem Arbeitsbesuch in Peking auf und führt dort Gespräche auf höchster Ebene. Im Mittelpunkt steht die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen mit der chinesischen Führung um Präsident Xi Jinping und Premier Li Qiang.

Empfangen wurde Stocker in der Großen Halle des Volkes von Li Qiang, und zwar mit militärischen Ehren. Für den Nachmittag Ortszeit ist ein Arbeitsgespräch mit Xi Jinping angesetzt.

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Gespräch mit Li Qiang

Li Qiang strich die tiefgehenden Beziehungen beider Länder in verschiedenen Bereichen hervor. China sei bereit, die Zusammenarbeit auszubauen, damit beide Völker davon profitieren können.

Stocker erklärte seinerseits, die „sehr erfolgreiche Beziehung“ vertiefen zu wollen. „In einer Zeit, wo vieles im Umbruch ist, sind verlässliche Partnerschaften wichtiger denn je„, sagte er.

Außerdem bedankte er sich bei Li Qiang für die Unterstützung Chinas bei Österreichs Kandidatur im UNO-Sicherheitsrat. Das Pandapaar, das China im vergangenen Jahr dem Schönbrunner Zoo überreicht hatte, bezeichnete Stocker als „Symbol der Freundschaft“.

Wirtschaftliche Interessen

Die Wirtschaftsbeziehungen zu China stehen im Zentrum der Visite. Im Vorfeld hatte Stocker gesagt: „Wer Wachstum und Wohlstand in Österreich sichern will, muss dort präsent sein, wo die wirtschaftliche, technologische und geopolitische Zukunft unserer Welt mitbestimmt wird„.

China ist nach Deutschland und Italien der drittwichtigste Handelspartner Österreichs.