Stocker kündigt 500 Euro für Neugeborene an: Diese Bedingungen gelten

Schon bei der Geburt gibt der Staat Geld dazu. Ein neues Depot für Neugeborene liegt im Entwurf, doch der Bonus hat Bedingungen.

Die Bundesregierung will für Kinder ein Zukunftsdepot einführen, das mit einem Startbonus von 500 Euro ausgestattet ist und bis zur Volljährigkeit von der KESt befreit bleibt. Als Starttermin ist der 1. Juli 2027 vorgesehen, der Gesetzesentwurf befindet sich bereits in Begutachtung.

Kinder, die ab dem 1. Jänner 2027 zur Welt kommen und anspruchsberechtigt sind, sollen automatisch ein Startguthaben von 500 Euro erhalten. Auf das Modell hatte sich die Dreierkoalition Mitte Oktober verständigt, am Freitag wurde der Entwurf laut Bundeskanzleramt zur Begutachtung übermittelt.

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Am 1. Juli 2027 soll das Zukunftsdepot an den Start gehen. Bevor der Nationalrat darüber entscheidet, muss der Entwurf das Begutachtungsverfahren durchlaufen. Angestrebt wird ein zügiger Abschluss, zumal sich die Koalitionspartner bereits im Oktober auf die Eckpunkte geeinigt hatten.

Regeln im Detail

Eröffnet werden kann ein Zukunftsdepot schon ab der Geburt. Einzahlen dürfen Eltern, Großeltern und weitere Angehörige, und zwar bis zu 5.000 Euro pro Jahr. Die Erträge bleiben bis zum 18. Geburtstag von der KESt befreit.

Kontoführungsgebühren dürfen die Banken nicht verrechnen, weitere jährliche Kosten sind zwar möglich, aber mit höchstens 1 Prozent gedeckelt. Auszahlungen sind grundsätzlich erst mit Erreichen der Volljährigkeit erlaubt.

Für existenzielle Notlagen sind Ausnahmen vorgesehen, wer früher auf das Geld zugreift, verliert allerdings die Steuerbegünstigung. Vor der Eröffnung ist eine einmalige Beratung vorgesehen, auf die verzichtet werden kann.

Den staatlichen Startbonus gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen. Verlangt werden die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine rechtliche Gleichstellung sowie ein rechtmäßiger Aufenthalt von 15 Jahren in Österreich bis zur Volljährigkeit. Für minderjährige Kinder, die schon vor dem 1. Jänner 2027 geboren wurden, lässt sich ebenfalls ein Depot eröffnen, allerdings ohne den Startzuschuss von 500 Euro. Die KESt-Befreiung bis zum 18. Geburtstag greift unabhängig vom Bonus.

Das Geld ist auf eine langfristige Veranlagung ausgerichtet. Zulässig sind unter anderem breit gestreute ETFs sowie der Bundesschatz, ausgeschlossen bleiben der Kauf einzelner Aktien und Kryptowährungen.

Eine Mündelsicherheit ist nicht vorgesehen. Eröffnen die Eltern kein Depot, wird der staatliche Startbonus im Bundesschatz angelegt.

Finanzierung und Ausfälle

Finanziert wird das Startguthaben aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Für die kommenden beiden Jahre sind jeweils 40 Millionen Euro eingeplant.

Wegen der KESt-Befreiung rechnet die Regierung langfristig mit Ausfällen von bis zu 20 Millionen Euro jährlich. In der Einführungsphase sollen diese geringer ausfallen, bis 2031 sind dafür insgesamt 20 Millionen Euro vorgesehen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beschreibt das Zukunftsdepot als moderne Form der Vorsorge: „Mit dem Zukunftsdepot holen wir das Sparen jetzt ins 21. Jahrhundert, schaffen eine moderne Alternative zum klassischen Bausparer und eröffnen der nächsten Generation eine neue, steuerbegünstigte Möglichkeit, sich langfristig Vermögen am Kapitalmarkt aufzubauen.“

Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) erklärte: „Mit dem heutigen Start der Begutachtung setzen wir den nächsten wichtigen Schritt zur Umsetzung des Zukunftsdepots. Jetzt gilt es, diesen Prozess zügig voranzutreiben, damit das Zukunftsdepot bald im Nationalrat beschlossen und dann umgesetzt werden kann.“

Ergänzend sagte Stocker: „Jedes Kind, das ab 2027 geboren wird, erhält einen staatlichen Startbonus von 500 Euro. Ab dem 18. Geburtstag des Kindes kann das angesparte Geld steuerbegünstigt entnommen und in die eigene Zukunft investiert werden.“