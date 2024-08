Stojacic: „Es ist eine besondere Atmosphäre, wenn wir in Wien spielen“

Das serbische 3×3-Basketballteam wird versuchen, den Titel des Europameisters bei der Meisterschaft in Wien zu verteidigen. Das serbische Team trifft heute in der ersten Runde der Gruppe A auf die Mannschaften aus Spanien und Deutschland. Aus diesem Anlass sprach das Magazin KOSMO mit den serbischen Nationalspielern.

Wie die serbischen Spieler gerne betonen, ist es immer eine Freude, in Wien zu spielen, da sie besondere Erinnerungen an diese Stadt haben.

„Es ist immer schön, in Wien zu sein und zu spielen. Ich habe schöne Erinnerungen an Wien; letztes Jahr haben wir hier die Weltmeisterschaft gespielt und gewonnen, daher hoffe ich, dass wir dieses Jahr bei der Europameisterschaft genauso erfolgreich sein werden“, sagt Marko Brankovic im Interview mit KOSMO. Dem stimmt auch Strahinja Stojacic zu, der betont: „Es ist eine besondere Atmosphäre, wenn wir in Wien spielen. Es gibt hier viele unserer Landsleute, daher sind die Tribünen voll und die Unterstützung ist groß.“

Große Ziele

Obwohl das serbische Team als eines der besten der Welt im 3×3-Basketball gilt, erlebte die serbische Auswahl bei den Olympischen Spielen einen Rückschlag und blieb ohne Medaille. Gerade deshalb verspüren die Spieler einen leichten Druck, aber auch eine positive Nervosität.

„Dieses Mal haben wir uns noch besser vorbereitet. Die Teams sind in einer anderen Besetzung angetreten als bei den Olympischen Spielen, aber das Wichtigste ist, dass wir uns nicht auf die anderen Teams konzentrieren, sondern auf uns selbst. Wir haben trainiert, und wir wissen, dass wir immer noch das beste Team der Welt sind“, betont Brankovic.

Strahinja Stojacic und Stefan Kojic ergänzen, dass es im Team eine positive Nervosität gibt. „Ohne sie würden wir wahrscheinlich keinen Sport treiben. Sie ist es, die einen antreibt, besser zu werden und für sein Team zu kämpfen“, sind sich die Basketballspieler einig.

Deshalb ist es diesmal das Ziel der Nationalmannschaft, mit der goldenen Medaille von der Europameisterschaft zurückzukehren. „Wenn Serbien im Basketball spielt, sind die Ziele so hoch wie möglich, und das ist auch dieses Mal so. Wir sind fünfmal in Folge Europameister geworden, daher ist es unser Ziel, diesen Titel auch in diesem Jahr zu verteidigen“, sagt Brankovic.

Konkurrenz

Als ihre größte Konkurrenz bei diesem Turnier sehen die serbischen Basketballspieler die Mannschaften aus den Niederlanden, die olympisches Gold gewonnen haben, Frankreich, Lettland, aber auch Österreich, das zu Hause spielt.

Spielplan

Die serbische Mannschaft bestreitet ihre ersten Spiele am Freitag, den 23. August, um 16:50 Uhr gegen Spanien und um 22:20 Uhr gegen Deutschland. Die Ausscheidungsrunden und die Medaillenkämpfe finden am 24. und 25. August statt.