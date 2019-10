Strache verdient mehr als die meisten ihrer Kollegen im Nationalrat!

Trotz ihrer beschränkten Möglichkeiten im Parlament ist Philippa Strache die Top-Verdienerin im Parlament. Ihr Gehalt hat sie einer von der FPÖ kürzlich getroffenen Entscheidung zu verdanken.

Philippa Strache zieht als „wilde“ Abgeordnete ins Parlament ein, was bedeutet, dass sie keiner Partei angehört. Die Unabhängigkeit bringt einige Einschränkungen mit sich, denn sie kann keine Anfragen an die Regierung stellen, nimmt nicht an Ausschüssen teil und erhält auch keine Klubförderung.

Dennoch bekommt sie wesentlich mehr als ihre parteigebundenen Kollegen und zwar 8.930,90 Euro brutto, 14-mal im Jahr. Auch die Räumlichkeiten für ihr Büro werden ihr zur Verfügung gestellt, so laut einem Artikel der „Heute“.

