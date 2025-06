Strahlender Sommertag in Wien mit 29 Grad Wärme

Ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch empfängt heute die Wienerinnen und Wiener: Schon am Morgen präsentiert sich die Stadt in strahlendem Sonnenschein, der Himmel ist nahezu wolkenlos und die Luft wirkt angenehm frisch. Die Straßen füllen sich rasch, Cafés und Parks laden zum Verweilen ein – ein klassischer Frühsommertag, der die Lebensfreude in der Bundeshauptstadt spürbar macht.

Wetter in Wien und Umgebung

Im Laufe des Tages setzt sich das sonnige Wetter in Wien und Umgebung eindrucksvoll fort. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 29 Grad, begleitet von nur wenigen harmlosen Wolken am Himmel. Der Wind weht dabei mäßig aus südlichen Richtungen mit Spitzen um 17 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt und die Hitze etwas abmildert. Niederschlag ist heute kein Thema, die Sonne dominiert mit über 15 Stunden Strahlkraft. Eine Wetterwarnung gibt es aktuell nicht – ideale Bedingungen also für alle, die das Freie genießen wollen.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Rund um Wien, St. Pölten und Eisenstadt bleibt es sonnig und sehr warm, die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 25 und 30 Grad.

Süden: Kärnten und die südliche Steiermark profitieren ebenfalls von stabilem Hochdruckwetter, hier werden lokal sogar die 30-Grad-Marke geknackt.

Westen: In Vorarlberg und Tirol zeigt sich der Himmel heiter bis wolkig, auch hier bleibt es mit Werten um 22 bis 25 Grad angenehm warm.

Zentrum: Das zentrale Bergland präsentiert sich freundlich mit viel Sonne und nur vereinzelten Quellwolken, die Temperaturen liegen hier meist zwischen 20 und 24 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Wettertrend für die kommenden Tage verspricht eine Fortsetzung dieses Sommerhochs: Morgen bleibt es in Wien sonnig und heiter, die Temperaturen erreichen erneut bis zu 28 Grad. Am Donnerstag legt der Sommer noch eine Schippe drauf – dann sind sogar 30 Grad möglich, begleitet von nur wenigen Wolken und weiterhin schwachem Wind.

Auch im übrigen Österreich setzt sich das stabile, warme Wetter fort, größere Wetterumschwünge sind vorerst nicht in Sicht.

KOSMO-Wettertipp

Wer heute oder in den nächsten Tagen draußen unterwegs ist, sollte an ausreichend Sonnenschutz denken – die UV-Strahlung ist hoch, und die Sonne meint es ernst. Ein schattiges Plätzchen im Park oder ein Sprung ins kühle Nass bieten die perfekte Erfrischung für diesen traumhaften Sommertag.