Streit um 190 Millionen Euro: Marterbauer lehnt Abschaffung der Flugabgabe ab

Alle neun Landeshauptleute wollen die Flugabgabe abschaffen, doch der Finanzminister stellt sich dagegen. Für Markus Marterbauer stehen dabei vor allem 190 Millionen Euro auf dem Spiel.

Die Forderung aller neun Landeshauptleute nach einem Ende der Flugabgabe prallt am Finanzminister ab. Markus Marterbauer stellt das Budget und klimapolitische Argumente dagegen, während die Koalitionspartner auf eine Entlastung pochen.

Der Flughafen Wien steht unter wirtschaftlichem Druck. Im ersten Halbjahr 2026 ging die Passagierzahl um 3,2 Prozent zurück. Billigfluggesellschaften wie Ryanair und Wizz Air haben Kapazitäten reduziert oder Verbindungen nach Bratislava verlagert. Flughafenvertreter sehen darin auch eine Folge der hohen Standortkosten. In Österreich beträgt die Flugabgabe regulär 12 Euro pro Passagier, bei Strecken von weniger als 350 Kilometern sind es 30 Euro. Die Abgabe ist allerdings nur einer von mehreren Kostenfaktoren.

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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erteilte einer ersatzlosen Abschaffung der Flugabgabe am Montag, 9. November, eine klare Absage. Beim Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel erklärte er, dass Österreich auf die erwarteten 190 Millionen Euro jährlicher Einnahmen aus budgetären Gründen nicht verzichten könne. „Da haben wir keinen Spielraum“, betonte Marterbauer. Neben der angespannten Budgetsituation verwies er auch auf klimapolitische Argumente gegen eine vollständige Streichung.

Kritik aus Ländern

Bei der LH-Konferenz in Mellau in Vorarlberg sprachen sich alle neun Landeshauptleute für eine komplette Abschaffung aus. Aus Niederösterreich kam umgehend Kritik. Landeschefin Johanna Mikl-Leitner bezeichnete die Abgabe als „Schildbürgerstreich“.

Aus Niederösterreich kommt deutliche Kritik an der Haltung des Finanzministers. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht in der Flugabgabe einen Wettbewerbsnachteil, weil Fluggäste dadurch verstärkt auf ausländische Flughäfen ausweichen könnten. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte sich bereits gesprächsbereit für eine Senkung gezeigt.

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) fordert eine geringere Gesamtbelastung der Luftfahrt, um die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu stärken. Auch innerhalb der Koalition gibt es unterschiedliche Vorstellungen über die Ausgestaltung einer möglichen Reform. NEOS-Mobilitätssprecher Dominik Oberhofer sieht eine unterschiedliche Besteuerung nach Reiseklassen kritisch und fordert eine Beteiligung der Bundesländer.

Gegenfinanzierung gefordert

Für die Standortsicherung der österreichischen Luftfahrt sind im Budget bereits 30 Millionen Euro vorgesehen. Dieses Geld könnte Spielraum für eine teilweise Entlastung schaffen, würde aber den vollständigen Wegfall der Flugabgabe mit erwarteten Jahreseinnahmen von rund 190 Millionen Euro bei Weitem nicht ausgleichen. Finanzminister Marterbauer verlangt deshalb für weitergehende Schritte eine vollständige Gegenfinanzierung.

Vorstellen kann er sich eine stärkere Besteuerung von Privatjets und höhere Ticketsteuern für Business- und First-Class-Passagiere. „Wenn Manager herumfliegen, dann kommt es auf 30, 40, 50 Euro pro Flug wahrscheinlich nicht an“, so Marterbauer.

Auf Familien, die einmal im Jahr in den Sommerurlaub fliegen, sollte hingegen stärker Rücksicht genommen werden.