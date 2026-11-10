Strom wird 2027 günstiger: Österreich will zwei Abgaben streichen

Österreichs Haushalte und Unternehmen könnten 2027 weniger für Strom bezahlen. Die Bundesregierung plant, zwei Abgaben vollständig auszusetzen – für Haushalte bringt das rund 50 Euro Ersparnis im Jahr.

Die Bundesregierung will Haushalte und Unternehmen im kommenden Jahr bei den Stromkosten entlasten. Wie das Wirtschaftsministerium am Montagabend bekannt gab, sollen der Erneuerbaren-Förderbeitrag und die Erneuerbaren-Förderpauschale 2027 vollständig entfallen. Die entsprechende Regelung soll nach aktuellen Medienberichten am 17. November im Parlament beschlossen werden. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.

Wie das Ministerium vorrechnet, spart ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto. Netto entfallen etwa 25 Euro auf den Förderbetrag und 20 Euro auf die Förderpauschale. Kommuniziert wurden die Maßnahmen am Montagabend.

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Entlastung für Betriebe

Auch Unternehmen sollen von der geplanten Maßnahme profitieren. Eine Tischlerei mit einem Jahresverbrauch von 55.000 Kilowattstunden und einer Verrechnungsleistung von 60 Kilowatt könnte laut Ministerium rund 700 Euro brutto pro Jahr einsparen. Für eine Papierfabrik mit einem Jahresverbrauch von 55 Millionen Kilowattstunden und einer Verrechnungsleistung von 12 Megawatt wird die Entlastung auf rund 180.000 Euro jährlich geschätzt.

Politische Stimmen

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sagte: „Die Strompreise sind um rund zehn Prozent gesunken und bremsen damit die Teuerung. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen“. Zugleich kündigte er an: „Deshalb wollen wir auch 2027 beide Förderabgaben auf null setzen. Damit entlasten wir die Menschen, senken die Kosten für unsere Betriebe und stärken die Arbeitsplätze in Österreich.“

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) betonte, man setze an allen Stellschrauben an, um die Stromkosten zu senken. Parallel arbeite man daran, die Netzkosten zu reduzieren, die bei Haushalten rund ein Drittel der Rechnung ausmachen.

Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) verwies darauf, dass die Maßnahme zur Dämpfung der Inflation beitrage.

NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer merkte an, Mehreinnahmen im Fördersystem machten die Senkung der Stromkosten möglich, ohne dass beim Ausbau erneuerbarer Energie gespart werden müsse.