Strom wird teurer: Jetzt müssen die Chefs antreten

Kärnten hält bei den Netzpreisen schon den Spitzenplatz. Jetzt müssen die Chefs von KELAG und KNG in der Landesregierung antreten.

Die Stromnetzgebühren in Kärnten sollen mit Jänner 2027 um fast zehn Prozent angehoben werden. Für einen durchschnittlichen Haushalt macht das etwa 50 Euro mehr aus. Zugleich regt sich politischer Druck.

Schon jetzt gelten in Kärnten österreichweit die höchsten Netzpreise. Mit der für Jänner 2027 geplanten Anhebung um rund zehn Prozent müsste ein durchschnittlicher Haushalt etwa 50 Euro zusätzlich aufbringen.

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Politischer Druck

Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) hat die Verantwortlichen der KELAG und ihrer Netztochter Kärnten Netz (KNG) zu einem Gespräch geladen. Am Mittwoch sollen die Chefetagen in der Landesregierung Rede und Antwort stehen.

Fellner nennt die Anhebung „völlig unverständlich“ und wirft die Frage auf, ob sich der Preissprung noch abwenden lasse. Seine Erwartungen formuliert er so: „Ich erwarte mir einmal eine Erklärung, das ist das Erste. Das Zweite, was ich mir erwarten würde, ist, gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, welche Stellschrauben könnte man noch drehen, dass diese Preisexplosion nicht so gewaltig ist?“

Energiereferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) verlangt Auskunft darüber, warum Kärnten Netz (KNG) jene Zahlen vorgelegt hat, auf deren Grundlage die Regulierungsbehörde E-Control die neuen Tarife berechnet hat. Timo Springer, Präsident der Industriellenvereinigung, übt Kritik: „Die Erhöhung der Netzkosten in dieser Höhe war sehr überraschend, weil, wie Sie wissen, haben die anderen Bundesländer deutlich unter Kärnten erhöht und natürlich ist das für den Standort massiv nachteilig und nicht erfreulich.“

Fellner drängt darauf, dass der Bund eingreift und österreichweit einheitliche Netzgebühren festgelegt werden. Kritik übt er an Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner, die eine österreichweite Entlastung begrüßt habe, obwohl in Kärnten eine deutliche Erhöhung bevorstehe.

Unterschiedliche Töne

Aus der Opposition kommen unterschiedliche Töne. Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer wirft der SPÖ vor, notwendige Investitionen verschleppt zu haben.

Erwin Angerer (FPÖ) bezeichnet Fellners Vorstoß als einen „längst überfälligen“ Schritt. Gerhard Köfer vom Team Kärnten verlangt eine Überprüfung der Tariferhöhung und spricht von „Abzocke“.

Die Höhe der Netzgebühren in Kärnten wird seit Jahren mit einem weit verzweigten Leitungsnetz begründet, das auch entlegene Regionen versorgt. Die neuen Tarife berechnet die E-Control auf Grundlage der Zahlen, die Kärnten Netz (KNG) vorgelegt hat.

Von der Erhöhung wären neben den Privathaushalten auch rund 40.000 Unternehmen betroffen.

Wie hoch deren zusätzliche Belastung ausfällt, ist noch offen.