Ein Student tüftelt an einem Flieger, der in Sekunden in den Himmel schießt. Der Prototyp ist erst der Anfang, die nächste Stufe läuft schon.

Tomas Salvo, Student an der Georgia Tech, gibt für seine Jet-Drohne „Reaper“ eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 790 km/h an. Das geht aus Angaben des Entwicklers hervor, über die Focus unter Berufung auf HD Blog berichtet.

Das Fluggerät bringt rund fünf Kilogramm auf die Waage und erreicht in weniger als 20 Sekunden eine Höhe von 2.000 Metern. Fliegt die Drohne mit Höchstgeschwindigkeit, bleibt sie etwa vier Minuten in der Luft. Der Rekordwert beruht auf Messungen des Entwicklers.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Ausgerichtet auf Tempo

Salvo hat sein Projekt auf möglichst hohe Reise- und Spitzenwerte ausgerichtet. Mit den gemeldeten 790 km/h ist der derzeitige Entwicklungsstand seines Prototyps abgesteckt. Die Reaper ist für kurze Abschnitte im Toptempo konzipiert, sie steigt rasch auf 2.000 Meter, ihre Dauerleistung ist jedoch auf etwa vier Minuten begrenzt.

Technik und Ziele

Die Hochgeschwindigkeits-Drohne besteht aus einer Hülle aus Karbonfaser und einem lasergeschnittenen Innengerüst. Für den Vortrieb sorgt eine JetCat-Mikroturbine mit 250 Newton Schub. Die Strömung wird durch eine eigens angefertigte Düse aus 3D-gedrucktem Titan optimiert.

Salvo arbeitet bereits an einer schnelleren Variante.

Er will die Schallmauer durchbrechen, für den Boom Prize sind 800.000 Dollar ausgelobt. Boom Supersonic lobt für das erste von einem Amateurteam absolvierte Qualifikationsergebnis 750.000 US-Dollar in bar und 50.000 US-Dollar in Boom-Aktien aus; dafür muss ein ferngesteuertes, luftatmendes Starrflügelflugzeug Mach 1 mindestens fünf Sekunden lang im Horizontal- oder Steigflug überschreiten, sicher landen und denselben Flug am selben Tag wiederholen.