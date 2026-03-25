Taylor Swift und Kelce planen Flitterwochen auf den Balkan – aus diesem Grund

Drei Wochen, drei Kontinente – und ein striktes Handy-Verbot: Taylor Swift und Travis Kelce planen ihre Flitterwochen ohne Kompromisse.

Wie eine dem Paar nahestehende Quelle dem Portal The U.S. Sun verriet, planen Travis Kelce und Taylor Swift für ihre Flitterwochen „die Reise ihres Lebens“ – eine dreiwöchige Weltreise, die die Karibik, Europa und Asien umfassen soll. Die Hochzeit selbst ist für diesen Sommer angesetzt, ein Termin im Juni soll bereits in Planung sein. Zuletzt war bekannt geworden, dass Swift rund 1,2 Millionen Dollar investieren will, um ihr 32 Millionen Dollar teures Anwesen in Rhode Island für die Feierlichkeiten herzurichten.

Weltreise als Priorität

Die Flitterwochen haben laut dem Insider „höchste Priorität“. Der Zeitplan ist dabei eng getaktet: Kelce soll rechtzeitig zum Trainingscamp der Kansas City Chiefs Ende Juli zurück sein. Nachdem der zweifache Super-Bowl-Champion seine ursprüngliche Rücktrittsankündigung revidiert hat und noch eine weitere Saison dranhängt, soll er seine sportliche Vorbereitung Berichten zufolge bereits während der Reise aufnehmen.

Freunde und Familie wurden dem Vernehmen nach bereits darüber informiert, dass das Paar in dieser Zeit so gut wie nicht erreichbar sein wird. „Außer im Notfall wollen sie den Kontakt nach außen auf ein Minimum reduzieren, um dieses einmalige Erlebnis voll auskosten zu können, bevor Travis wieder auf das Spielfeld zurückkehrt“, zitiert The U.S. Sun den Insider.

Die Reise soll auf den Bahamas beginnen – einem Rückzugsort, an dem sich die beiden abseits des Rampenlichts bewegen können. Weiter geht es nach Europa: Die italienische Küste und der Comer See stehen ebenso auf dem Programm wie Paris und die Côte d’Azur. Bereits im Mai 2024 hatte The U.S. Sun berichtet, dass Swift sich in die Region verliebt hatte und das Paar dort sogar nach Immobilien Ausschau gehalten haben soll.

Von Frankreich aus geht die Reise weiter nach Kroatien – ein Ziel, das für Kelce eine besondere persönliche Bedeutung hat. Anfang des vergangenen Jahres entdeckten er und sein Bruder Jason, dass die Familie mütterlicherseits kroatische Wurzeln besitzt: Die Großmutter seiner Mutter Donna hatte kroatische Eltern, deren eigene Mutter ebenfalls. Kelce soll sich dem Bericht zufolge auch mit Immobilienmöglichkeiten in der Region beschäftigen und dabei bereits ein Auge auf ein Objekt am Balkan im Wert von rund fünf Millionen Dollar geworfen haben.

Den europäischen Teil der Reise beschließt ein Aufenthalt auf einer Privatinsel in Griechenland, wo das Paar dem Vernehmen nach das Tempo drosseln, segeln und die lokale Küche genießen will. Danach geht es weiter nach Osten: Singapur und Australien stehen auf dem Plan, wobei Swift das Land schon während ihrer Tournee ins Herz geschlossen haben soll. Auch Fidschi ist als Zwischenstopp vorgesehen, ehe die Reise in Hawaii endet – wo Kelce mit seiner Saisonvorbereitung beginnen will.