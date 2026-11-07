Temu, Shein & Co.: Was die neuen EU-Zollregeln für Käufer bedeuten

Seit 1. November 2026 müssen bei bestimmten Onlinekäufen, deren Waren direkt aus einem Nicht-EU-Land eingeführt werden, zusätzliche Produktkennungen in der Zollanmeldung stehen. Damit will die EU gefährliche oder nicht regelkonforme Artikel gezielter aufspüren. Die Regel betrifft etwa Fernverkäufe über internationale Plattformen, aber nicht automatisch jede Bestellung bei Temu, Shein oder anderen Anbietern: Entscheidend ist, ob die Ware für diesen Kauf tatsächlich in die EU eingeführt wird.

Drei Nummern sollen ein Produkt wiedererkennbar machen

Bisher konnten Zollbehörden oft nur mit allgemeinen Warenbeschreibungen und Zollcodes arbeiten. Nun kommen drei Arten von Produktkennungen hinzu: eine Artikelnummer des Händlers, eine Modell- oder Teilenummer des Herstellers und, sofern vorhanden, eine standardisierte Kennung wie EAN oder UPC.

Der Gedanke dahinter: Wird beispielsweise ein gefährliches Ladegerät bei einer Kontrolle entdeckt, sollen Behörden leichter erkennen können, ob dasselbe Modell unter anderem Namen auf weiteren Plattformen angeboten wird. Nicht die Kunden müssen diese Nummern eingeben, sondern die für die Zollanmeldung verantwortlichen Unternehmen. Eine automatische Einzelprüfung jedes Pakets ist damit nicht verbunden.

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Warum die EU gerade jetzt handelt

Die Dimension ist enorm: Knapp 5,9 Milliarden niedrigwertige Importartikel gelangten laut EU-Zahlen 2025 in die Union, rund 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig wurden nur 65 Zollkontrollen je eine Million eingeführter Artikel registriert. Klassische Stichproben allein stoßen angesichts dieser Mengen an Grenzen.

Bei einer gezielten europäischen Kontrollaktion zwischen April und Juni 2025 wurden 20.040 Spielzeuge und kleine Elektrogeräte untersucht. Rund 64 Prozent erfüllten die EU-Vorschriften nicht. Das heißt allerdings nicht, dass 64 Prozent aller Onlineprodukte gefährlich sind: Die Auswahl war risikoorientiert, und auch fehlende Warnhinweise oder Unterlagen zählen als Regelverstoß.

Auch ein österreichischer Test zeigt, worum es geht. Die Arbeiterkammer Oberösterreich und GLOBAL 2000 ließen 2025 zwanzig Modeartikel von Temu und Shein untersuchen. Sieben durften aufgrund der festgestellten Mängel nicht in der EU verkauft werden. Bei einer Jacke wurde ein Grenzwert für bestimmte Chemikalien um das 4.154-Fache überschritten. Auch diese kleine Stichprobe erlaubt keine Aussage über das gesamte Sortiment.

Österreich lässt vorerst „unbekannt“ zu

Ausgerechnet bei den neuen Pflichtangaben gibt es eine Besonderheit: Das österreichische Finanzministerium erlaubt bis auf Weiteres Platzhalter wie „unbekannt“ oder „nicht verfügbar“, wenn die Händlerkennung oder die nicht standardisierte Herstellerkennung fehlt. Für eine nicht vorhandene standardisierte Kennung ist dagegen ein eigener Ausnahmecode vorgesehen.

Die Datenpflicht gilt also, obwohl einzelne Felder vorläufig solche Einträge enthalten dürfen. Wie oft diese Möglichkeit genutzt wird und ob sie die Kontrollen erschwert, ist bislang offen. Von einer generellen Ausnahme oder einem bewiesenen Schlupfloch kann deshalb keine Rede sein.

Was Käufer vor Weihnachten selbst prüfen können

Wer Spielzeug, Elektrogeräte oder Kosmetika bestellt, sollte auf eine nachvollziehbare Herstellerangabe, die genaue Modellnummer und verständliche Sicherheitshinweise achten. Ob ein Produkt bereits als gefährlich gemeldet wurde, lässt sich im europäischen Safety-Gate-Portal anhand von Produktname, Foto und Modell suchen.

Dort gingen 2025 4.671 Warnmeldungen zu gefährlichen Non-Food-Produkten ein. Taucht ein bereits gekauftes Produkt in einem Rückruf auf, sollte es nicht weiterverwendet werden. Bestellbestätigung und Fotos helfen bei der Kontaktaufnahme mit Verkäufer oder Plattform; Rückrufanweisungen sind zu beachten.

Die neuen Kennungen können dem Zoll künftig helfen, Risiken schneller zu erkennen. Eine Sicherheitsgarantie für jede Onlinebestellung sind sie nicht.