Terror in Krakau: Sechs Tote, Österreicher unter den Verletzten

Am Krakauer Marktplatz fallen Schüsse auf Passanten. Der Täter ist gefasst, doch in seinem Wohnhaus machen Ermittler einen weiteren Fund.

Ein Schütze hat am Samstagnachmittag im Zentrum von Krakau sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Premier Donald Tusk bezeichnete den Angriff als „Terrorismus“. Die Polizei nahm einen 25 Jahre alten Polen fest und geht davon aus, dass er allein gehandelt hat.

Gegen 15.00 Uhr fielen die Schüsse auf dem zentralen Marktplatz. Wie die Polizei mitteilt, feuerte der Täter aus einem fahrenden Auto heraus wahllos auf Passanten.

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Zu den Todesopfern zählen vier Frauen und zwei Männer, einer davon nach Angaben der Polizei mutmaßlich ein britischer Staatsbürger. Fünf der Verletzten sind Ausländer, eine Person stammt aus Österreich. Zwölf Verletzte befinden sich laut Polizei in kritischem oder lebensbedrohlichem Zustand.

Festnahme des Verdächtigen

Beamte schossen den Verdächtigen an, er wurde verletzt und in ein Spital gebracht. Er soll sich der Festnahme widersetzt und auf die anrückenden Polizisten gefeuert haben, zwei Beamte erlitten dabei Verletzungen.

Am Abend bestätigte das Innenministerium, dass es sich um einen 25-jährigen Polen handelt. Nach Angaben des Onlinemediums Onet hatte die Polizei den Mann schon am Nachmittag identifiziert.

Der Polizei zufolge schoss er mit einem halbautomatischen Sturmgewehr und war in Tarnkleidung unterwegs. Im Fahrzeug stießen die Ermittler auf weitere Waffen und auf Munition. Im Wohnhaus des mutmaßlichen Schützen entdeckte man drei Leichen, zwei Frauen und einen Mann, bei denen es sich wahrscheinlich um enge Familienangehörige des Verdächtigen handelt.

Die Nachrichtenagentur PAP berichtete, der Mann sei auf der Flucht an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen, aus seinem Wagen gesprungen und habe auf Einsatzkräfte geschossen. Diese erwiderten das Feuer und nahmen ihn fest. Im Kofferraum lagen unter anderem ein Militärrucksack und ein Bajonett.

Politische Reaktionen

Donald Tusk sprach mit Blick auf die Tat von „Terrorismus“ und kündigte für Sonntag und Montag zwei landesweite Trauertage an. Innenminister Marcin Kierwinski sagte, der mutmaßliche Schütze sei von „rechtsextremen Ideologien fasziniert“. Darauf deute „alles“ hin.

Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nannte das Geschehen einen „terroristischen Akt“. Weil sich im Haus des Verdächtigen möglicherweise Sprengstoff befindet, wurde dort eine Drohne eingesetzt.

Präsident Karol Nawrocki ließ wissen, er sei in Gedanken bei den Opfern, den Verletzten und deren Familien.

Mit rund 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Krakau die zweitgrößte Stadt Polens.