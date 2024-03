Terroranschlag in Moskau: Mindestens 60 Tote – darunter 3 Kinder (FOTOS+VIDEOS)

Ein Veranstaltungszentrum in Moskau, bekannt als Crocus City Hall, wurde zum Schauplatz eines blutigen Anschlags, der mehr als 60 Menschen das Leben kostete und etwa 145 weitere verletzte. Die Täter, bewaffnet mit Kalaschnikow-Maschinenpistolen und ausgestattet mit zahlreichen Magazinen, hinterließen eine Spur der Verwüstung und des Todes. Der Islamische Staat bekannte sich zu der Tat.

Die Crocus City Hall, ein weitläufiges Areal am Stadtrand von Moskau in der Stadt Krasnogorsk, ist ein beliebter Ort für Konzerte und Veranstaltungen und beherbergt zudem ein Einkaufszentrum. Am Freitagabend wurde die friedliche Atmosphäre jäh zerstört, als mehrere Bewaffnete das Feuer eröffneten.

Waffen und Munition sichergestellt

Als die Ermittler am Samstagmorgen den Tatort erreichten, fanden sie ein Bild des Grauens vor. Die Hülsen verschossener Patronen wurden säckeweise eingesammelt, die Waffen und Munition der Täter sichergestellt.

Parallel zu den Ermittlungen kämpften die Feuerwehrleute gegen ein Feuer, das in dem riesigen Gebäude ausgebrochen war und sich auf fast 13.000 Quadratmetern ausbreitete. Trotz anfänglicher Meldungen, dass das Feuer unter Kontrolle sei, flammten immer wieder offene Flammen auf, die aus dem Inneren des Gebäudes und vom Dach sichtbar waren.

Bekennerschreiben des IS

Die Opfer des Anschlags wurden in den frühen Morgenstunden des Samstags aus dem Gebäude gebracht, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete. Die Suche nach den Tätern dauerte die ganze Nacht an, ohne dass es neue Informationen gab.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Trotz des Bekenntnisses des Islamischen Staates zu dem Anschlag bleiben viele Fragen offen. Die Ermittlungen dauern an, während die Welt den Atem anhält und auf Antworten wartet. Die Botschaft ist klar: Der Terrorismus ist noch immer eine reale und tödliche Bedrohung. Die Welt muss wachsam bleiben und sich gegen die Kräfte der Zerstörung und des Hasses stellen.