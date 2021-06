Tesla goes Open Air: Mega-Party auf 6.000 Quadratmeter

Am 3. Juli 2020 findet in Wien die wohl größte Open Air-Balkanparty des Jahres statt. Coole Drinks und heiße Beats werden die Stadt zum Beben bringen!

Bei diesem einmaligen Event wird das beliebte Tesla Coffee & Concept erstmalig komplett nach draußen verlegt. Die Partylocation, der Wiener Eislaufverein (Lothringerstraße 22) im dritten Bezirk zählt unglaubliche 6.000 Quadratmeter und steht zum ersten Mal für eine Balkanparty zur Verfügung.

„Wir werden beim Pop-Event am 3. Juli endlich wieder alle Gäste empfangen können, die sich so sehr nach dem Tesla und einer guten Feier sehnen. Aufgrund der Corona-Regeln ist maximale Gästeanzahl in unserem Lokal auf der Mariahilfer Straße beschränkt und unsere Tische stets ausgebucht. Beim Wiener Eislaufverein steht uns mehr als genug Platz zur Verfügung, um die größte Party unserer Community in Wien zu feiern“, freuen sich Dejan Božić und Dragan Žujević, die Inhaber des Restaurants „Tesla Coffe & Concept”.

5 Bars und feinste Live-Musik

Den Durst der Party-Gäste werden fünf Bars stillen, während die Karavan Band mit Balkan Live-Musik für die richtige Stimmung sorgen wird. Wer auch auf internationale Beats steht wird ebenfalls nicht enttäuscht. DJ Mastercash wird mit heißen Hip Hop und RnB-Sounds richtig einheizen.

Wer sich die besten Plätze sichern möchte, der sollte sich auf jeden Fall um eine Tischreservierung kümmern. Neben Steh- und Sitzplätzen gibt es auch exklusive Vip-Lounges!

Wo: Wiener Eislaufverein, Lothringerstraße 22, 1030 Wien, Österreich

Wann: 3. JULI 2021, Beginn um 18:00 Uhr

Nähere Infos findet ihr auf der Facebook-Seite des Events!