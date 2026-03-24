Textil-Riese KiK macht 300 Läden dicht – auch Österreich betroffen

300 Schließungen, 75 Neueröffnungen: KiK zieht die Reißleine – und das deutlich drastischer als noch vor wenigen Monaten angekündigt.

Der deutsche Textil- und Haushaltswaren-Discounter KiK wird bis Ende 2026 europaweit rund 300 Standorte schließen und gleichzeitig 75 neue Filialen eröffnen. Das gab Geschäftsführer und Finanzvorstand Christian Kümmel in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur bekannt. In Deutschland reduziert sich das Filialnetz um 135 auf etwa 2.200 Standorte, europaweit sinkt die Gesamtzahl um rund 225 auf gut 4.000.

„Wir trimmen unser Portfolio auf Profitabilität“, sagte Kümmel. „Die Formel ‚Wir machen fünf neue Filialen auf und haben fünfmal so viele Kunden‘ ist nicht 100-prozentig aufgegangen.“ In einigen Fällen lägen Filialen weniger als einen Kilometer auseinander. „Wir haben zu dicht expandiert. Das bauen wir zurück.“

Keine Kündigungen geplant

Eine Aufstellung der betroffenen Standorte hat KiK bislang nicht veröffentlicht. Viele Beschäftigte wurden nach eigenen Angaben des Unternehmens noch nicht informiert. „Wir werden die Mitarbeitenden der betroffenen Filialen in anderen Filialen weiter beschäftigen oder anderweitig eine Lösung finden“, sagte Kümmel. KiK beschäftigt insgesamt etwa 32.000 Menschen, 19.000 davon in Deutschland.

Im Februar war noch von 50 Schließungen die Rede gewesen, davon 25 in Deutschland. Für Österreich hatte man damals neun Schließungen und eine Neueröffnung angekündigt. Ob im Zuge der nun deutlich ausgeweiteten Pläne auch hierzulande zusätzliche Standorte betroffen sind, bleibt offen. In Österreich betreibt KiK nach eigenen Angaben mehr als 220 Filialen und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bereits im September 2025 hatte das Unternehmen angekündigt, unrentable Standorte aufzugeben, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Kümmel erklärte, dass in der Vergangenheit bereits rund 100 Standorte pro Jahr aufgegeben worden seien – die Zahl der Neueröffnungen habe diese jedoch stets übertroffen.

Wachsender Wettbewerbsdruck

Das Geschäftsmodell von KiK funktioniert nach Angaben von Kümmel weiterhin gut. Dennoch spürt das Unternehmen die Kaufzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher. „Zwar erhält der Discount insgesamt Zulauf. Wir sehen aber, dass der ein oder andere Einkauf weggelassen wird.“ Kümmel zufolge hat sich das Konsumverhalten verändert: „Es gibt eine hohe Wechselbereitschaft und Preissensibilität bei Kunden.“

Kümmel sieht das Unternehmen mit zunehmendem Wettbewerbsdruck konfrontiert – sowohl durch stationäre Mitbewerber wie Woolworth, NKD und Action als auch durch asiatische Onlineplattformen wie Shein und Temu. Am grundlegenden Konzept will KiK dennoch festhalten und primär als Textildiscounter auftreten. Rund 60 Prozent des Sortiments entfallen auf Textilien, der Rest auf Non-Food-Artikel wie Haushaltswaren und Dekorationsprodukte.

KiK steht für „Kunde ist König“ und wurde 1994 gegründet. Heute ist die Kette in 14 europäischen Ländern aktiv. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro.

Der stationäre Einzelhandel steht angesichts der wachsenden Konkurrenz durch den Onlinehandel und einer anhaltend schwachen Konsumstimmung unter erheblichem Druck. In Deutschland könnte die Zahl der Geschäfte laut einer Prognose des Handelsverbandes im laufenden Jahr erstmals unter die Marke von 300.000 sinken.

Ende 2015 waren es noch rund 372.000.