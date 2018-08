Thomas Wos erkennt das Potenzial der Immobilienbranche in Dubai

In Marketing-Kreisen ist der Name Thomas Wos kein unbeschriebenes Blatt. 2016 schaffte es der Jung-Unternehmer und Marketing-Profi aus Karlsruhe, milliardenschwere Investoren auf sich aufmerksam zu machen.

Von einem US-Investor erhielt er mit seinem Unternehmen Unlimited-Emails.com eine Finanzspritze von unglaublichen 30 Millionen Euro. Zu dieser Zeit war die Summe einmalig in der deutschen Marketing-Branche und der Wert des Unternehmens wurde bereits auf 100 Mio. Euro geschätzt.

Die WOS Swiss Investments AG

Schon in der Vergangenheit hat Thomas Wos immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schon seit seiner Jugend war er im Onlinemarketing aktiv und schaltete für Diskotheken Internetkampagnen. Gezielte Marketingaktivitäten waren im Internet zu dieser Zeit oft nur den Großbetrieben vorbehalten, die über die notwendigen finanziellen Werbebudgets verfügten. Mit seinem Start-up „Unlimited Emails“ ermöglichte Thomas Wos auch Kleinunternehmen komplett ohne Vorkenntnisse, mit gezielten E-Mail-Kampagnen Kunden zu erreichen.

Heute lebt Thomas Wos mit seiner Ehefrau Jennifer Wos in der Schweiz, wo sie die WOS Swiss Investments AG gegründet haben. Tätig ist das Unternehmen in der Immobilienbranche sowie in der Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte. Aktuell werden von dem Investment-Unternehmen des Ehepaars Thomas Wos und Jennifer Wos Vermögenswerte von 150 Millionen Euro verwaltet. Bis 2020 soll dieser Betrag verdoppelt werden und genau das soll durch das Investment von 20 Mio. US-Dollar in die Immobilienplattform all-realestates.com in die Tat umgesetzt werden.

Hinsicht der gelisteten Angebote von rund 100.000 Immobilien, die online einsehbar sind und 700.000 intern verwalteten Objekte ist die Plattform die Nummer 1 in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

All-Realestates und die WOS Swiss Investments AG

Von dem Unternehmen All-Realestates wird die Immobilienplattform all-realestates.com betrieben. Auf der Plattform all-realestates.com sind Makler und Privatpersonen vertreten, aber auch gewerbliche Verkäufer sind darauf zu finden. Das Ziel des Zusammenschlusses ist es, Wohnraum in den VAE zu schaffen, doch dafür ist das Unternehmen All Realestates Development verantwortlich. Von dem Unternehmen wird geplant bis zum Jahr 2030 allein in Dubai mindestens 10.000 Wohnungen zu schaffen. Vor Ort ist Ketan Tuteja, der stellvertretende Leiter, der bereits für zahlreiche hochkarätige Unternehmen tätig war.

Damit dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt wird, erhält das Unternehmen nun von Jennifer Wos und Thomas Wos eine Finanzspritze von 20 Millionen USD um das Projekt zu entwickeln und umzusetzen. Doch die Aufgaben des erfolgreichen Unternehmerpaars Jennifer Wos und Thomas Wos sind damit noch nicht zu Ende, denn ihr Unternehmen WOS Swiss Investments AG soll bis 2020 alle Projekte und bis zu 300 Mio. Euro verwalten. Dieses Ziel ist, in Hinblick auf den Lebenslauf von Thomas Wos, keinesfalls unrealistisch, besonders da bereits jetzt 150 Mio. Euro durch seine Investment-Firma verwaltet werden.

Die Erfolgssträhne von Thomas Wos

Der Beginn seiner beruflichen Erfolgssträhne setzte Thomas Wos nicht mit Immobilien in Gang, sondern mit Email-Marketing und seinem Start-up Unlimited Emails. Er revolutionierte diese Technik mit Tools und eben aufgrund dessen wurden die Investoren auf ihn aufmerksam und investierten. Seine Erfahrung und Expertise in diesem Bereich hat er als Autor in diversen Ratgebern sowie in Fachliteratur festgehalten, um so die Themenbereiche „Onlinemarketing“ und „Onlineshops“ für jedermann verständlich zu erklären. Damit ermöglichte er der breiten Öffentlichkeit, an seinem Know-how teilzuhaben.

Ein Ende seiner Erfolgssträhne ist nicht in Sicht, denn derzeit plant Thomas Wos mit seiner Ehefrau Jennifer Wos nicht nur ein Investment in all-realestates.com, sondern auch eine eigene Hotelkette. Diese soll unter dem persönlichen Label „The Wos“ vermarktet werden. Zu den verschiedenen Bereichen zählen:

• The Wos Apartments

• The Wos Hotels und Spa

• The Wos Luxury Residences

Aktuell ist es jetzt schon in Dubai möglich, in „The Wos Apartments“ und in „The Wos Luxury Residences“ zu wohnen, denn diese Projekte wurden dort bereits umgesetzt.