TikTok-Verbot für Kinder: Warum Österreichs Pläne plötzlich gestoppt wurden

Eigentlich sollten Kinder unter 14 Jahren in Österreich ab Jänner 2027 keinen Zugang mehr zu bestimmten sozialen Netzwerken haben. Doch jetzt hat die EU-Kommission die Pläne vorerst ausgebremst. Gleichzeitig arbeitet Brüssel an eigenen, teilweise strengeren Altersgrenzen. Für Eltern und Jugendliche stellt sich damit eine entscheidende Frage: Was wird tatsächlich verboten und ab wann?

TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube gehören für viele Kinder längst zum Alltag. Videos ansehen, mit Freunden kommunizieren oder selbst Inhalte veröffentlichen: Soziale Netzwerke spielen eine wichtige Rolle im Leben junger Menschen. Doch die österreichische Bundesregierung will Kinder stärker vor suchtfördernden Funktionen und problematischen Inhalten schützen. Ein entsprechendes Gesetz sollte bereits Anfang 2027 in Kraft treten. Daraus wird vorerst nichts.

EU stoppt Österreichs Zeitplan

Am 29. Oktober 2026 gab die Europäische Kommission bekannt, die sogenannte Stillhaltefrist für das österreichische Gesetzesvorhaben um zwölf Monate zu verlängern.

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Österreich hatte seinen Entwurf bereits im Juli bei der EU eingereicht. Vorgesehen war eine Zugangssperre für Kinder unter 14 Jahren auf Plattformen mit besonders problematischen Funktionen.

Dazu zählen beispielsweise endloses Scrollen, automatisch abgespielte Videos und Empfehlungsalgorithmen, die ständig neue Inhalte anzeigen.

Das ursprünglich geplante Inkrafttreten am 1. Jänner 2027 ist damit vom Tisch. Ohne einen Konflikt mit dem EU-Recht zu riskieren, könnte Österreich seine Regelung frühestens Ende Juli 2027 umsetzen.

Die Bundesregierung kritisiert die Verzögerung. Brüssel argumentiert hingegen, dass unterschiedliche nationale Verbote einen rechtlichen Flickenteppich innerhalb der EU schaffen würden.

Brüssel plant sogar eine Altersgrenze von 15 Jahren

Die EU-Kommission arbeitet seit September an einem eigenen Gesetz, dem sogenannten EU Kids Act.

Der Vorschlag unterscheidet drei Altersgruppen.

Kinder unter 13 Jahren sollen keine eigenen Konten auf den erfassten sozialen Netzwerken erhalten. Für 13- und 14-Jährige wären ausschließlich eingeschränkte, von Erziehungsberechtigten verwaltete Konten erlaubt.

Dabei ist unter anderem ein tägliches Zeitlimit von höchstens einer Stunde vorgesehen. Eltern sollen außerdem kontrollieren können, mit wem ihre Kinder Kontakt aufnehmen.

Erst ab 15 Jahren dürften Jugendliche ein eigenes, selbstständig verwaltetes Konto eröffnen.

Wichtig: Diese EU-Regeln sind noch nicht beschlossen. Bis zu ihrer möglichen Einführung können sich sowohl die Altersgrenzen als auch einzelne Bestimmungen verändern.

Was bedeutet das für eine Familie mit zwei Kindern?

Ein Beispiel: Eine Familie in Wien hat eine zwölfjährige Tochter und einen 14-jährigen Sohn.

Nach dem ursprünglich geplanten österreichischen Gesetz dürfte die Tochter bestimmte soziale Netzwerke nicht mehr nutzen. Der ältere Bruder wäre von der Altersgrenze dagegen nicht betroffen.

Nach dem derzeitigen EU-Vorschlag wäre die Situation anders: Die Tochter dürfte noch kein eigenes Social-Media-Konto besitzen. Ihr Bruder könnte entsprechende Plattformen grundsätzlich nur mit einem von den Eltern verwalteten, eingeschränkten Konto nutzen.

Das zeigt, warum die Entscheidung zwischen einer österreichischen und einer europäischen Lösung für Familien einen Unterschied machen kann.

Wird auch WhatsApp verboten?

Nein, ein generelles Verbot sämtlicher Internetdienste ist nicht vorgesehen.

Der österreichische Entwurf nimmt reine Messenger-Dienste wie WhatsApp ausdrücklich aus. Auch kindgerechte Bereiche bestimmter Videoplattformen sollen weiterhin möglich bleiben.

Der EU-Vorschlag geht in anderen Bereichen weiter und sieht zusätzliche Schutzpflichten etwa für Online-Spiele, KI-Chatbots und App-Stores vor.

Dazu gehören Einschränkungen bei der Kontaktaufnahme durch Fremde, manipulativen Funktionen und unerwarteten Ausgaben.

Neue Zahlen zeigen das Problem

Dass die Diskussion nicht nur politische Gründe hat, zeigen österreichische Gesundheitsdaten.

Laut der österreichischen ESPAD-Erhebung 2024 gibt es bei rund zehn Prozent der befragten Jugendlichen Hinweise auf eine problematische Social-Media-Nutzung. Bei Mädchen liegt der Anteil mit zwölf Prozent höher als bei Burschen mit sieben Prozent.

Problematische Nutzung kann sich beispielsweise durch Kontrollverlust, Schlafprobleme oder Beeinträchtigungen des Alltags äußern.

Fachleute betonen allerdings, dass nicht jede lange Bildschirmzeit automatisch schädlich ist. Auch der Austausch mit Freunden und die kreative Nutzung digitaler Angebote können positive Auswirkungen haben.

Was Eltern jetzt tun können

Ein gesetzliches Verbot gilt derzeit noch nicht. Eltern müssen daher nicht wegen der angekündigten Änderung sofort bestehende Konten löschen.

Sinnvoll ist es allerdings, gemeinsam mit den Kindern die Privatsphäre-Einstellungen, Kontaktmöglichkeiten, Benachrichtigungen und Bildschirmzeiten zu überprüfen.

Auch bei der Entwicklung der neuen Regeln können Familien mitreden: Die EU-Kommission nimmt bis 3. Dezember 2026 Rückmeldungen zu ihrem Gesetzesvorschlag entgegen.

In Österreich können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 25 Jahren außerdem bis Ende Februar 2027 über die Plattform YouthVOICE Vorschläge zum besseren Umgang mit sozialen Medien und künstlicher Intelligenz bewerten.

Für Eltern bedeutet das vorerst: Das österreichische Verbot kommt nicht wie ursprünglich geplant im Jänner. Die Diskussion über strengere Regeln für TikTok, Instagram und andere Plattformen ist damit aber keineswegs beendet.