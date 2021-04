Tipps für den Uhrenkauf

Eine Uhr ist nicht gleich Uhr! Die Suche nach der richtigen Armbanduhr kann sich durchaus zu einer komplizierten Angelegenheit entwickeln. Im folgenden Artikel haben wir einige wichtige Tipps zusammengestellt, die Sie bei der Suche nach der perfekten Uhr unterstützen. Außerdem geben wir wichtige Tipps für den Kauf.



Das passende Uhrengehäuse

Beim Uhrenkauf sollten Sie stets daran denken, dass Funktionalität vor Schönheit geht. Ein schönes Uhrengehäuse nutzt Ihnen in der Regel wenig, wenn es nicht stabil, staubdicht sowie wasser- und kratzfest ist. Die wichtigste Anforderung an ein Gehäuse ist es schließlich, die Mechanik vor äußeren Einflüssen zu schützen. Bei der Herstellung eines Uhrengehäuses kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Robuste Materialien wie Edelstahl oder Keramik bieten einen optimalen Schutz, sind weniger anfällig für Kratzer und überzeugen außerdem mit einer ansprechenden Optik.



Bruch- und kratzfestes Uhrenglas

Woran lässt sich ein gutes Uhrenglas erkennen? Prinzipiell gilt, je weniger Sie das Glas sehen können, umso besser ist es. Als gängige Materialien für Uhrengläser kommen Saphirglas, Mineral- und Kunststoff-Glas zum Einsatz. Beim Saphirglas handelt es sich um das hochwertigste Material, das von allen transparenten Materialien das zweithärteste und widerstandsfähigste Material ist. An erster Stelle befindet sich Diamant. Falls Sie sich für eine Uhr mit Saphirglas entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass das Glas entspiegelt ist. Sonst kann es vorkommen, dass das Saphirglas zu stark reflektiert. Beim Mineralglas handelt es sich um eine preiswertere Alternative, die ebenfalls relativ robust und kratzfest ist.



Das stilvolle Multitalent

Armbanduhren sind in vielen verschiedenen Ausführungen und Varianten erhältlich, sodass mittlerweile für jede Gelegenheit die passende Uhr erhältlich ist. So sind beispielsweise Chronographen wahre Multitalente unter den Armbanduhren. Ein Chronograph ist prinzipiell nichts anderes als eine Armbanduhr mit einer Stoppuhrfunktion. Chronographen bekannter Luxushersteller wie zum Beispiel Breitling, Omega und Co. können aber auch ohne Probleme im Alltag, im Büro oder zum abendlichen Ausgehen getragen werden. Übrigens können Sie die neuen Breitling-Uhren bei Chronext kaufen.



Wartungskosten nicht unterschätzen

So gut wie niemand denkt beim Kauf einer neuen Armbanduhr, dass es sich hierbei um Technik handelt, die gewartet werden muss. Wenn Sie sich also eine neue Uhr kaufen möchten, sollten Sie sich bei dem Uhrmacher Ihres Vertrauens darüber informieren, wie oft die Uhr gewartet werden muss. Gerade bei Luxusuhren mit komplexen Uhrwerken kann der regelmäßige Service mit relativ hohen Kosten verbunden sein. Einfache Quarzuhren und Digitaluhren sind in der Regel mit einem Batterieaustausch sofort wieder einsatzbereit.



Die Armbanduhr sollte zum eigenen Stil passen

Kaum jemand kauft sich heutzutage eine Armbanduhr, um nur die Zeit und eventuell das Datum abzulesen. Armbanduhren haben sich im Laufe der Zeit als Modeaccessoires etabliert, die das eigene Outfit und Image komplettieren. So passt beispielsweise eine stilvolle Dresswatch bestens zum Anzug, sieht aber gar nicht so gut aus in Kombination mit einem T-Shirt und kurzen Hosen. Hier wären beispielsweise ein sportlicher Chronograph oder eine Digitaluhr besser angebracht. Die Art und die Farbe des Armbands, das Material des Gehäuses, das Design des Ziffernblatts – diese Merkmale prägen den Charakter einer Armbanduhr. Bevor Sie sich also für ein bestimmtes Modell entscheiden, sollte die Uhr unbedingt zu Ihrem Lifestyle passen.