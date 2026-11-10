Tod in Zagreber Psychiatrie: Neue Bilder zeigen Gewalt gegen Patienten

Neue Videoaufnahmen werfen ein erschütterndes Licht auf den Tod eines Patienten in einer Zagreber Psychiatrie. Die Bilder zeigen, wie der 32-Jährige minutenlang fixiert und körperlicher Gewalt ausgesetzt worden sein soll.

Der Tod des 32-jährigen Kristian Josip Periš in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb beschäftigt die kroatischen Ermittlungsbehörden. Nun sind neue Einzelheiten aus Aufnahmen einer Überwachungskamera im Krankenzimmer bekannt geworden. Die Bilder zählen zu den Beweismitteln gegen vier Krankenpfleger, die wegen des Verdachts auf schweren Mord in Untersuchungshaft sitzen.

Gegen vier Pfleger liegt eine Strafanzeige vor, sie befinden sich in Untersuchungshaft. Die endgültige Todesursache steht noch nicht fest.

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Nach der Beschreibung des Portals Jutarnji list, dem die Aufnahme einer Überwachungskamera vorliegt, dauerte der Einsatz in der Klinik im Stadtteil Jankomir mehr als acht Minuten. Zu sehen ist, wie Pfleger und Krankenschwestern den Patienten fixieren, Arme und Beine sind am Bett festgebunden.

CCTV from Zagreb’s Jankomir psychiatric hospital in Croatia 🇭🇷 shows staff kneeling on athlete Kristian Josip Peris with a pillow over his head for 8 minutes before he died, Jutarnji reports. Four medical technicians are in custody. #Croatia 🇭🇷 #Zagreb #Jankomir #Yugoslavia https://t.co/zcN8lTxgb2 — Yugoslavia (@NewYugoslavia) November 9, 2026

Nach der Auswertung von Jutarnji list drückt einer der Pfleger dem Patienten einen Polster auf den Kopf. Andere Mitarbeiter üben mit ihren Knien Druck auf seinen Hals und Oberkörper aus. Zeitweise befinden sich bis zu zehn Personen im Krankenzimmer, darunter Pfleger, Krankenschwestern und eine Ärztin. Während der Fixierung erhält Periš eine Injektion. Seine Bewegungen werden im weiteren Verlauf der Aufnahme zunehmend schwächer.

Zu Beginn drücken drei Pfleger den Patienten mit den Händen aufs Bett, eine Krankenschwester hält ein Bein fest. Kurz darauf legt ein Pfleger den Polster auf den Kopf. Zwei weitere stützen sich mit den Knien im Bereich von Hals und Kopf auf den Mann, während andere ihn weiter niederhalten.

In einem Abschnitt der Aufnahme schlägt ein Pfleger dem ans Bett gefesselten Patienten vier- bis fünfmal mit dem Ellbogen auf den Brustkorb. Die Gewalt geht weiter, ein zweiter Pfleger schlägt ihm mit der Faust auf die Brust.

Bei 8:04 wird der Polster entfernt, das Personal bemerkt, dass Periš bewusstlos ist. Unmittelbar danach beginnt ein Reanimationsversuch mit Herzmassage.

Vorläufiger Obduktionsbefund

Der Vorfall ereignete sich am 21. Oktober 2026. Nach Informationen von Index.hr wurden bei der vorläufigen Obduktion zahlreiche Blutergüsse, Hautabschürfungen und Einstichspuren festgestellt. Zudem dokumentierten die Gerichtsmediziner Brüche der dritten, fünften und sechsten Rippe auf der rechten Seite sowie der vierten bis neunten Rippe auf der linken Seite. Auch das Brustbein war gebrochen. Darüber hinaus wurden Flüssigkeitsansammlungen in Lunge und Gehirn festgestellt. Wie und zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Verletzungen entstanden, muss noch geklärt werden.

Weitere obduktions- und toxikologische Gutachten werden erwartet, erst dann lässt sich die Todesursache abschließend klären. Die Zagreber Polizei erstattete Strafanzeige gegen vier Pfleger wegen des Verdachts auf schweren Mord an einer besonders verletzlichen Person. Für schweren Mord sieht das kroatische Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren oder eine langjährige Freiheitsstrafe vor.

Über alle vier Beschuldigten wurde eine **einmonatige Untersuchungshaft** verhängt. Nach aktuellen kroatischen Medienberichten machten die Männer vor Gericht zunächst keine Angaben zu den Vorwürfen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Widersprüchliche Darstellungen

Den Angehörigen wurde in der Klinik mitgeteilt, Periš sei an Herzversagen gestorben. Als sie den Leichnam sahen, fielen ihnen Hämatome am Hals, kleine Wunden unter der Lippe und Blutreste im Gesicht auf. Auf Nachfrage erklärte eine Ärztin laut der Schwester des Toten, die Verletzungen stammten von der Intubation.

Bereits Stunden vor seinem Tod soll Periš gegenüber Polizeibeamten erklärt haben, dass er nicht in die Klinik zurückkehren wolle. Er habe Angst gehabt, erneut gewürgt und am Bett fixiert zu werden. Der Anwalt der Familie, Leon Zrnić, widerspricht inzwischen der Darstellung, Periš sei aggressiv gewesen. Er beruft sich auf Unterlagen der Klinik, wonach die Polizei zunächst keinen Anlass zum Einschreiten gesehen habe, weil der Patient nicht aggressiv gewesen sei. Die unterschiedlichen Darstellungen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei leistete er in diesem Moment keinen Widerstand. Aus der Klinik heißt es, der Polster sei eingesetzt worden, um Anspucken und Bisse zu verhindern. Rippenbrüche könnten bei einer Reanimation entstehen.

Der Fall löste einen Protest der Beschäftigten der Klinik aus. Sie verwiesen auf schwierige Arbeitsbedingungen, organisatorische Mängel und eine problematische Zusammenarbeit mit der Leitung.

Arian Jaric Dauenhauer, Vertreter der Gewerkschaft „Zajedno za psihijatriju“, sagte, drei der Verdächtigen hätten außerordentliche Kündigungen erhalten. Die Gewerkschaft sehe Gründe, diese anzufechten. An der Fixierung seien acht Mitarbeiter beteiligt gewesen, üblich seien fünf.

Die Beschäftigten betonten, der Einsatz sei sehr anspruchsvoll gewesen. Abschließende Schlüsse seien erst nach den Ermittlungen und Gutachten möglich.

Gesundheitsministerium reagiert

Die veröffentlichten Aufnahmen haben inzwischen auch das kroatische Gesundheitsministerium auf den Plan gerufen. Das Ministerium bezeichnete den Umgang mit dem fixierten Patienten als schwerwiegenden Verstoß gegen grundlegende Prinzipien der Menschenwürde und der medizinischen Ethik. Es verlangte einen dringenden Bericht der Stadt Zagreb als Trägerin der Klinik.

Das Ministerium veranlasste zudem eine gesundheitsbehördliche Überprüfung der Klinik. Dabei sollen die Abläufe und die Verantwortung der beteiligten Personen untersucht werden. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die vier Pfleger laufen unabhängig davon weiter. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.