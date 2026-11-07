Tödliche Masern-Welle: USA erleben schlimmsten Ausbruch seit Jahrzehnten

Offiziell war sie längst besiegt. Nun fordert eine Krankheit in den USA wieder Todesopfer, und die Behörden schlagen Alarm.

So viele Masernfälle wie heuer gab es in den USA seit mehr als 35 Jahren nicht mehr. Nach Angaben der CDC (US-Gesundheitsbehörde) sind in diesem Jahr bereits 5182 Erkrankungen bestätigt, im Bundesstaat Wisconsin ist ein Säugling gestorben. Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, sich impfen zu lassen.

Laut CDC wurden zuletzt 1991 so viele Fälle registriert. Im gesamten Vorjahr 2025 waren es 2289.

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Aus dem Bundesstaat New York kam am Montag die Meldung über den ersten masernbedingten Todesfall seit 30 Jahren. Schon im Oktober hatte Gouverneurin Kathy Hochul wegen des Ausbruchs den Notstand ausgerufen.

Todesfall in Wisconsin

In Wisconsin ist ein Säugling an den Masern gestorben. Zuletzt war dort 1990 ein Mensch nach einer Maserninfektion ums Leben gekommen. Nach Einschätzung der CDC handelt es sich um die größte Welle seit über dreieinhalb Jahrzehnten.

Zum Todesfall in Wisconsin äußerte sich die Leiterin der Gesundheitsbehörde, Kirsten Johnson, mit den Worten: „Der Tod eines Kindes ist immer eine Tragödie – und noch viel mehr, wenn er mit einer durch Impfstoffe vermeidbaren Krankheit zusammenhängt.“ Johnson rief die Bewohner des Bundesstaats dazu auf, „sich selbst und ihre Familien zu schützen“.

Wachsende Impfskepsis

Im Jahr 2000 galten die Masern in den USA offiziell als ausgerottet. Dass sich die Krankheit wieder ausbreitet, hängt in den vergangenen Jahren auch mit einer wachsenden Skepsis gegenüber Impfungen zusammen.

Als prominenter Impfskeptiker gilt Robert F. Kennedy Jr. Donald Trump wiederum behauptete mehrfach einen angeblichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus, den medizinische Fachgesellschaften zurückweisen.

Bei den Masern handelt es sich um eine hochansteckende Viruserkrankung. Typische Symptome sind Fieber und ein roter Hautausschlag.

Mitunter kommt es zu schweren Komplikationen, etwa einer Hirnhautentzündung.

Anstecken können sich auch ungeimpfte Erwachsene.