Ein tödlicher Atemzug beendet das Leben eines Kindes. Die Obduktion bestätigt: Das Mädchen starb durch Deospray-Inhalation.

Nach monatelangen Untersuchungen haben Experten nun die Todesursache eines elfjährigen Mädchens aus Nordrhein-Westfalen eindeutig geklärt. Die toxikologischen Befunde belegen, dass das Kind durch das Einatmen von Deospray ums Leben kam, wie die Polizei Ennepetal am Mittwoch bekannt gab. Der tragische Fall der Schülerin aus Hattingen hatte bereits ein halbes Jahr zuvor für Aufsehen gesorgt. Ob dieser Vorfall mit der in sozialen Medien kursierenden „Deochallenge“ zusammenhängt, konnte jedoch nicht abschließend festgestellt werden.

Der Fall hatte nach seinem Bekanntwerden zahlreiche Vermutungen ausgelöst. Im Zentrum der öffentlichen Diskussion standen besonders die in Online-Netzwerken verbreiteten Mutproben. Bei der speziell auf der Plattform TikTok populären „Deochallenge“ geht es konkret darum, Deospray zu inhalieren. Die Ermittlungsbehörden konnten trotz der eindeutigen toxikologischen Befunde nicht abschließend klären, ob das Mädchen das Deospray im Rahmen dieser gefährlichen Mutprobe inhalierte.

Lebensgefährliche Praktiken

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (deutsche Behörde) warnt ausdrücklich vor solchen gefährlichen Praktiken. Die Inhalation von Deospray kann unmittelbar lebensgefährliche Folgen haben – von plötzlichem Bewusstseinsverlust über Herzversagen bis hin zur Atemlähmung.

Die Behörde appelliert eindringlich, derartige lebensgefährdende Mutproben keinesfalls nachzuahmen.