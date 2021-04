Tomislav Matić — Mr. Crypto

Razgovarali smo s Tomislavom Matićem, osnivačem tvrtke „Crypto Future” koja ispisuje nove stranice kripto-povijesti u Austriji o njegovoj kriptovaluti „Rotharium”, kao i o tome zbog čega je upravo ona revolucionarna u svijetu financija.

Na riječ „kriptovaluta” većina i dan danas prevrće očima i bježi od toga kao da je riječ o teoriji zavjere. I dok slušamo priče o tome kako postoji obilje prevaranata koji svojim digitalnim kreacijama pokušavaju ukrasti „pravi” novac, slušamo i o ljudima koji danas imaju stotine tisuća eura u bitcoinu. Što se točno krije iza riječi „kriptovaluta” i jesu li one naša neminovna budućnost, pitali smo Tomislava Matića.

Crypto Future — budućnost kripto-svijeta

Nakon što je došao u Austriju 1990. godine i ovdje završio školu, Tomislav je svoju karijeru započeo u firmi „Siemens” u oblasti telekomunikacija, a dalje poslovno usavršavanje nastavio u području knjigovodstvenih sustava – consultinga i programiranja. Put ga je dalje odveo u renomiranu korporaciju s 600 zaposlenika gdje je bio odgovoran za sve IT-sustave. 2017. godine Tomislav osniva tvrtku „Crypto Future”, koja već ubrzo nakon osnutka postaje jedna od malobrojnih tvrtki u Austriji koje su uspješno napravile jedan ICO – Inital Coin Offering, a 2019. godine među prvima na tržište izbacuje Blockchain-App za praćenje namirnica. Ključ uspjeha se nedvojbeno krije u tome što je Tomislav svojim jedinstvenim idejama i dugogodišnjim iskustvom u IT-branši na austrijsko tržište uspio dovesti prave inovacije.

Svojim dugogodišnjim znanjem i iskustvom tvrtka „Crypto Future” istakla se kao jedna od najstabilnijih u oblasti kriptovaluta. (FOTO: zVg.)

„Tvrtka je osnovana s ciljem da na blockchain tehnologiji napravimo inovativne aplikacije i da pokažemo svijetu kako se ta tehnologija može koristiti za jednostavne procese. Koristeći sve do tada stečeno iskustvo nismo se samo fokusirali da radimo na blockchain tehnologiji, već na to da sva rješenja bazirana na blockchainu uklopimo sa osnovnim rješenjima koje tvrtke već koriste tj. s osnovnim informatičkim procesima. To smo uspjeli odabirom kvalitetnih produkata i pouzdanih partnera. Mislim da smo zbog toga jedinstveni na tržištu u Austriji.”

„Crypto Future” je danas poznato ime u svijetu kriptovaluta. Razlog tome leži u pouzdanosti i transparentnosti tvrtke. „Dosta kompanija koje su tokom 2017. radile na projektima baziranim na kriptovalutama registrirale su svoje firme na offshore otocima iza kojih ne znate tko stoji i što se može desiti s novcem. Iz tih razloga smo napravili tvrtku ’Crypto Future’ u Beču, kako bismo dodali još jednu kvalitetu cijelom tom projektu. Isto tako je bilo bitno da se držimo svih europskih tj. austrijskih zakona u vezi sa kriptovalutama. Mi smo jedna od prvih firmi koja je počela raditi na projektima povezanim sa kriptovalutama u Austriji, pa smo i mi sa svojim trudom i radom doprinijeli tome da se zakoni u Austriji nadopune iskustvima iz naših projekta”, kaže Tomislav.

Crypto Future je jedna od prvih tvrtki u Austriji koja je počela raditi sa kriptovalutama i koja je utjecala na donošenje zakonskih odredbi u ovoj sferi. (FOTO: zVg.)

Rotharium — coin budućnosti!

„Crypto Future” je 2017. godine lancirala svoju kriptovalutu, tj. „Rotharium” koja je već inkorporirana u portfolio tvrtke „Crypto Investments Slovakia”, u kojoj rade profesionalci iz cijelog svijeta s ciljem savjetovanja i pružanja pomoći u vezi sa trgovinom kriptovalutama. Ako ukucate „Rotharium” u internetski pretraživač, ne možete zaobići informaciju da valuta predstavlja revolucionarni izum.

„Rotharium je revolucinarna kriptovaluta jer je od početka definirana kao vaučer koji se može koristiti kao platno sredstvo.” Tomislav Matić

„Rotharium je revolucionarna valuta iz tog razloga jer je napravljena kao vaučer koji se može koristiti kao i bilo koji drugi vaučeri u trgovinama za kupovinu. Njime se može kupovati roba ili plaćati određeni servisi što znači da se može koristiti kao platno sredstvo. Osim toga, još jedna bitna razlika je u tome što kod klasičnih vaučera vrijednost uvijek ostaje ista tokom vremena ili čak gubi na vrijednosti kroz inflaciju. Ako kupite Rotharium za npr. 50 eura, može se desiti kroz određeno vrijeme da s njim možete kupiti robu za 200 ili 300 eura”, objašnjava Tomislav.

Od 2017. godine osnovano je puno kompanija koje se bave kriptovalutama, a koje, nažalost, nisu opstale pod pritiskom raznih kriza. No, čini se da za Rotharium i „Crypto Future” nema nesavladivih izazova.

„Glavni razlog zbog kojeg je Rotharium uspio je naša tvrtka ’Crypto Future’ koja je vidljiva jer se nalazi u Beču i koja kontinuirano i zdravo raste. Osim toga, od početka je definiran kao B2C-Currency tj. kao valuta koja će se koristiti između tvrtki i konzumenata u bilo kojem segmentu plaćanja. Ako želite kupiti neke namirnice ili konzumirati neke servise ili jednog dana iznajmiti automobil – u svim tim sferama se Rotharium može koristiti kao platno sredstvo, pa samim tim nastaje i veća potražnja za njim”, kaže Tomislav.

Što: Kriptovaluta i prvi Blockchain projekt u Austriji

Na tržištu od: 2017

Platforma: Ethereum

Današnja vrijednost (7.4.): 1,32 EUR

Aktualni CoinMarketCap-Ranking: 1193

Gdje: Na platformama stex.com, tokens.net, Crypto Investments Slovakia i određenim decentraliziranim ERC20-burzama

Za: Kao sredstvo plaćanja između tvrtki i potrošača

Rotharium se trenutno može koristiti za plaćanje u prodavnicama „Aura Delikatessen” u Donjoj Austriji, a u planu su suradnje i s drugim partnerima. „U sljedećih par tjedana planiramo publicirati nove vijesti u vezi toga. Cijeli proces koji smo odradili s firmom ’Aura Delikatessen’ je vrlo jednostavan. Postoje videi koji su na internetu javno dostupni svima kako bi svi mogli vidjeti koliko jednostavno funkcionira naš proces plaćanja. Jedino što je potrebno je da jedna trgovina, tvrtka, organizacija ili ustanova definira jedan wallet za kriptovalute i QR-kod koji se skenira putem mobitela određenim walletom, a onda se definira broj Rothariuma koji se želi poslati. Cijela kupovina se obavlja u par sekundi i to vrlo jednostavno.”

Rotharium je dostupan u međunarodnim vodama upravo zbog toga što je napravljen na blockchainu koji je u potpunosti decentraliziran. „Jedan od glavnih kriterija kada sam programirao Rotharium bio je da on bude proširen internacionalno i da ima dobar blockchain sustav kao podlogu. Za to smo izabrali ’Ethereum’ blockchain koji je izuzetno kvalitetan i rasprostranjen u cijelom svijetu. Puno ljudi misli da kreatori tj. programeri kriptovaluta posjeduju prava i kontroliraju njihovu vrijednost. Naime, budući da je Rotharium kao i ostale kriptovalute decentraliziran, svi ljudi koju posjeduju Rotharium ujedno posjeduju i prava na taj dio koji su kupili. Ja ne mogu kontrolirati Rotharium kao neka centralna banka ili neka ustanova. Samo osoba koja posjeduje privatni ključ za Wallet posjeduje i Rotharium.”

Ukoliko ste zainteresirani investirati u kriptovalutu, ali niste znali koja je pouzdana, s Rothariumom sebi uopće ne morate više postavljati to pitanje. No, pitanje na koje nam definitivno treba odgovor jer – gdje se on može nabaviti? „Kao i druge kriptovalute i Rotharium se može naći na kripto-burzama. Druga mogućnost je preko firme ’Crypto Investments Slovakia’ koja pomaže ljudima u kupovini i prodaji kriptovaluta jer sam taj proces zahtjeva određeno informatičko znanje”, savjetuje Tomislav.

Rotharium ima blistavu budućnost zahvaljujući stabilnom eko sustavu i pouzdanoj tvrtki. (FOTO: zVg.)

Za kraj nas je zanimalo gdje se Rotharium trenutačno nalazi u odnosu na druge poznate kriptovalute poput Bitcoina i kakva ga budućnost čeka. „Ako Rotharium usporedimo s Bitcoinom koji postoji već 12 godina, možemo samo zamisliti gdje će Rotharium, koji trenutačno postoji tri i pol godine, biti nakon toliko dugo vremena. Ono što možemo zasigurno reći je da se dosta dobro razvijao u posljednje tri godine. Uspio je preživjeti sve turbulencije, a i sami znamo koliko je od 2017. godine kreirano kriptovaluta koje više ne postoje na tržištu. U posljednje vrijeme jasno vidimo da se sve više povećava interes za Rotharium. Ja na njega gledam kao na dijete koje sam poslao u svijet da samo raste, a njegovu cijenu će, kao i kod ostalih, definirati odnos ponude i potražnje”, zaključuje Tomislav.

Za razliku od Bitcoina ili nekih drugih kriptovaluta, prilikom programiranja kriptovalute Rotharium, putem coda je definirano da se broj digitalnih novčića u budućnosti ne može povećavati, što znači da je maksimalna količina koja se nalazi u opticaju ogrančena. Još jedan razlog, pored mnogih spomenutih, da što prije dođete do svog zlatnog kripto-novčića!