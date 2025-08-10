Tonnenweise Drogen: Sondereinheit zerschlägt Balkan-Netzwerk in Wien

Wöchentliche Lieferungen, eineinhalb Tonnen Cannabis: Die Balkan-Mafia beherrschte den österreichischen Drogenmarkt, bis die Sondereinheit „Sahara“ zuschlug.

Seit Dezember 2024 konnte die österreichische Polizei in einer groß angelegten Operation insgesamt elf Personen festnehmen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina, Serbien, Slowenien sowie Österreich. Die Ermittlungen wurden von der Sondereinheit „Sahara“ des Bundeskriminalamts koordiniert. Die Arbeitsgruppe „Sahara“ wurde erst im September 2024 gegründet. Obwohl diese Einheit ursprünglich zur Bekämpfung nordafrikanischer Banden gegründet wurde, zeigte sich im Laufe der Ermittlungen, dass auf dem heimischen Drogenmarkt vor allem die „Balkan-Mafia“ tonangebend ist.

Nach Einschätzung des BKA hat die kriminelle Organisation allein im vergangenen Jahr rund eineinhalb Tonnen Cannabis nach Österreich geschleust. Die Drogen wurden nahezu wöchentlich mit LKWs aus Spanien transportiert. Der Schmuggelweg führte vom Hafen Barcelona über Frankreich und Italien nach Österreich. Hauptzielort war Wien, wo sich der Großteil der Abnehmer befand.

📍 Ort des Geschehens

Nach Ankunft wurde die Ware auf kleinere Transporter umgeladen und in angemietete Wohnungen gebracht, die als Zwischenlager dienten.

Logistische Störungen

Der eingespielte Wochenrhythmus der Bande geriet jedoch ins Stocken, als im Rahmen der europäischen Operation „Siroko“ einer ihrer Lastwagen aus dem Verkehr gezogen wurde. Diese logistische Unterbrechung führte zu mehrwöchigen Lieferengpässen. Um das Risiko weiterer Polizeizugriffe zu minimieren, mieteten die Täter sogar Fahrzeuge an, mit denen sie potenzielle Lieferadressen vorab auf Sicherheit überprüften.

Umfangreiches Netzwerk

Die Ermittler gehen davon aus, dass eine typische Lieferung mindestens 100 Kilogramm Cannabis umfasste – kleinere Mengen wurden kaum transportiert. Das kriminelle Netzwerk soll etwa 40 Mitglieder umfasst haben und den österreichischen Cannabismarkt weitgehend kontrolliert haben.

Durch die Handyortung eines Festgenommenen konnten die Fahnder zudem mehrere Indoor-Plantagen in Niederösterreich und dem Burgenland ausfindig machen. Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 259 Kilogramm Cannabis sichergestellt sowie Bargeld, ein LKW mit slowenischem Kennzeichen und diverse Schuss- und Hiebwaffen beschlagnahmt.