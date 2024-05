Top 10 Trend-Piercings 2024: Finde Dein Perfektes Piercing

Piercings sind auch 2024 ein heißer Trend und bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um den eigenen Stil auszudrücken. Ob dezent oder auffällig, für jeden Geschmack gibt es das passende Piercing. In diesem Blogartikel stellen wir die Top 10 Trend-Piercings für 2024 vor und geben dir hilfreiche Tipps zu Pflege und Heilung.

1. Helix Piercing

Das Helix Piercing, das am äußeren Rand der Ohrmuschel sitzt, bleibt auch 2024 äußerst beliebt. Es ist vielseitig und kann sowohl einzeln als auch in Kombination mit anderen Ohrpiercings getragen werden. Die Pflege ist einfach: Reinige es regelmäßig mit einer Kochsalzlösung und vermeide es, daran zu drehen. Die Heilungszeit beträgt in der Regel 3 bis 6 Monate.

2. Daith Piercing

Das Daith Piercing, das durch die Knorpelfalte direkt über dem Gehörgang gestochen wird, ist nicht nur ein modisches Statement, sondern soll auch bei Migräne helfen. Seine Beliebtheit wächst stetig. Um Infektionen zu vermeiden, sollte das Piercing regelmäßig gereinigt und nicht unnötig berührt werden. Die Heilungszeit liegt bei etwa 6 bis 12 Monaten.

Wenn du in der österreichischen Hauptstadt nach einem hochwertigen und professionellen Piercing suchst, empfehlen wir dir, das renommierte Studio die Klinik für Piercing Wien zu besuchen.

3. Nostril Piercing

Das Nostril Piercing, also das klassische Nasenpiercing, kehrt 2024 mit neuen Schmuckdesigns zurück in den Trend. Ob mit einem kleinen Stecker oder einem auffälligen Ring – die Möglichkeiten sind endlos. Die Pflege ist unkompliziert: Reinige das Piercing zweimal täglich und vermeide Make-up in der Nähe der Einstichstelle. Die Heilungsdauer beträgt 4 bis 6 Monate.

4. Conch Piercing

Das Conch Piercing wird durch die zentrale Ohrmuschel gestochen und bietet eine einzigartige Möglichkeit, dein Ohr zu schmücken. Es ist vielseitig und kann sowohl mit Stecker als auch mit Ringen getragen werden. Die Pflege ist ähnlich wie bei anderen Knorpelpiercings: Reinige es regelmäßig und vermeide Druck auf das Piercing. Die Heilungszeit beträgt etwa 6 bis 12 Monate.

5. Septum Piercing

Das Septum Piercing, das durch das dünne Gewebe in der Nasenscheidewand gestochen wird, bleibt ein Favorit unter Piercing-Liebhabern. Es bietet viele Möglichkeiten für kreativen Schmuck und ist leicht zu verstecken, falls nötig. Die Pflege umfasst regelmäßiges Reinigen mit Kochsalzlösung und vorsichtiges Bewegen des Schmucks. Die Heilungsdauer beträgt 6 bis 8 Wochen.

6. Tragus Piercing

Das Tragus Piercing, das durch den kleinen Knorpel vor dem Gehörgang gestochen wird, ist ein dezentes und stilvolles Piercing, das auch 2024 im Trend liegt. Es erfordert regelmäßige Reinigung und Vorsicht, um Infektionen zu vermeiden. Die Heilungszeit beträgt 4 bis 6 Monate.

7. Rook Piercing

Das Rook Piercing wird durch die Knorpelfalte über der inneren Ohrmuschel gestochen und bietet einen einzigartigen Look. Es ist besonders bei Piercing-Enthusiasten beliebt, die etwas Außergewöhnliches suchen. Die Pflege ist wichtig, um Komplikationen zu vermeiden: Reinige das Piercing regelmäßig und vermeide Druck. Die Heilungszeit beträgt etwa 6 bis 12 Monate.

8. Industrial Piercing

Das Industrial Piercing besteht aus zwei Löchern im oberen Teil des Ohrs, die durch einen langen Stab verbunden sind. Es ist auffällig und macht ein starkes Statement. Die Pflege umfasst regelmäßiges Reinigen und vorsichtiges Bewegen des Stabs, um die Heilung zu fördern. Die Heilungszeit beträgt etwa 6 bis 12 Monate.

9. Snake Bites

Snake Bites sind zwei symmetrische Piercings an der Unterlippe. Sie bieten einen dramatischen Look und sind besonders bei Jugendlichen beliebt. Die Pflege umfasst regelmäßiges Spülen mit Mundwasser und Vermeidung von scharfen Speisen, die die Heilung stören könnten. Die Heilungsdauer beträgt etwa 6 bis 8 Wochen.

10. Navel Piercing

Das Bauchnabelpiercing ist ein zeitloser Klassiker, der auch 2024 im Trend liegt. Es bietet zahlreiche Schmuckoptionen und kann je nach Geschmack schlicht oder auffällig gestaltet werden. Die Pflege ist einfach: Reinige das Piercing regelmäßig und vermeide enge Kleidung, die Druck auf das Piercing ausübt. Die Heilungszeit beträgt etwa 6 bis 12 Monate.

Fazit

Die Auswahl an Piercings ist 2024 größer und vielseitiger denn je. Ob du dich für ein klassisches Nostril Piercing oder ein auffälliges Industrial Piercing entscheidest, die richtige Pflege und Heilung sind entscheidend, um lange Freude an deinem neuen Schmuckstück zu haben.

Wichtige Punkte

Pflege ist entscheidend: Reinige dein Piercing regelmäßig, um Infektionen zu vermeiden.

Heilungszeiten beachten: Sei geduldig und gib deinem Piercing die nötige Zeit zum Heilen.

Vielfalt der Optionen: Es gibt viele verschiedene Piercings, die deinem individuellen Stil entsprechen können.

Fachberatung nutzen: Lass dich in einem professionellen Studio beraten, um das perfekte Piercing für dich zu finden.

Mit diesen Informationen bist du bestens gerüstet, um das perfekte Piercing für 2024 zu finden und es sicher und stilvoll zu tragen.