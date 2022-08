Auch wenn Online-Spielotheken sehr populär sind – der Besuch einer Spielbank ist für viele ein Highlight. Die luxuriöse Atmosphäre, das gediegene Ambiente und eine elitäre Gesellschaft sind Gründe, in einem echten Casino zu spielen. Wenn man das dann noch mit Kultur- und Naturerlebnissen verbinden kann, sind die Top 5 Spielbanken in Österreich genau richtig dafür. Warum man sie besuchen sollte, erfahren unsere Leser in den folgenden Absätzen.

Wiener Eleganz im Casino Baden

Die Stadt Baden verdankt ihren Titel als Kurort Kaiser Franz I. Im gleichnamigen Kurhaus wurde 1934 eine Spielbank eröffnet. Nach einigen Umbauten erstrahlt es seit 1995 wieder im alten Glanz. Das im Stil der Neo-Renaissance errichtete Gebäude ist gleichzeitig ein Kongresszentrum mit drei Springbrunnen, wovon sich der “Urquell” im Kuppelsaal befindet. An fast 30 Tischen für Roulette und Blackjack und mehr als 300 Automaten können Spieler ihr Glück auf die Probe stellen und ihren Abend nach einem Aufenthalt im Wellnessbad oder auf den nahegelegenen Golfplätzen beim Glücksspiel ausklingen lassen.

Barockschloss mit Nervenkitzel

Das Casino Salzburg befindet sich seit 1993 in den Räumlichkeiten des wunderschönen Barockschlosses Klessheim, das von einer beeindruckenden Gartenanlage umgeben ist. Salzburg wird vor allem von Kulturliebhabern besucht und richtet die berühmten Salzburger Festspiele aus. Nach dem klassischen Musikgenuss kann man im Casino das internationale Spieleangebot mit Roulette, Blackjack, Poker und Automaten genießen. Um den Besuch zu einem absoluten Highlight zu machen, empfiehlt es sich, die kulinarischen Köstlichkeiten beim Dinner im Cuisino Restaurant zu probieren.

Bunte Unterhaltung Bregenz

Bregenz ist nicht nur durch seine Musik-, Tanz- und Theaterfestspiele bekannt, sondern vor allem durch die traumhafte Lage direkt am Bodensee. Das Casino Bregenz ist ein moderner Bau und befindet sich direkt im Festspielbezirk. Angeboten werden klassisches Spiel und Automaten. Vor allem als Austragungsort für Poker-Turniere hat sich das Casino bereits einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Direkt im Spielsaal, im Restaurant “Falstaff”, kann man köstliche Speisen und edle Weine zu sich nehmen.

Events, Kulinarik & Casino-Glamour

Innsbruck in den Tiroler Alpen hat sich besonders beim Wintersport einen Namen gemacht, aber die idyllische Natur ist im Sommer für das Wandern, Klettern oder Entspannen ebenso gefragt. Für unterhaltsame Abende lohnt sich ein Besuch im Casino Innsbruck, das 1992 direkt neben der Triumphpforte eröffnete und eine direkte Verbindung zum AC Hotel by Marriot hat. Das Casino bietet eine Reihe von klassischen Spielen wie Roulette, Blackjack und Poker, aber auch die neuesten Spielautomaten. Ganz besonders aufregend ist es, wenn man Events wie Firmenjubiläum, Hochzeitstage oder Geburtstagsfeiern dort verbringt und in der Casino Innsbruck Restaurant Winners Lounge kulinarisch verwöhnt wird.

Roulette & Drinks am Wörthersee

Ob eine Schifffahrt auf dem Wörthersee, Reiten oder Entspannung im Kurpark – eine Reise nach Velden lohnt sich immer. Und dazu gehört auch der Besuch des Casinos, das sich direkt an der Uferpromenade mit ihrem pulsierenden Nachtleben befindet. Das Casino ist eines der modernsten in Europa und wurde in 1989 in einem Neubau wiedereröffnet. Live Tische gibt es dort ebenso wie eine Reihe unterschiedlicher Spielautomaten. Für Cocktails und das leibliche Wohl sorgt das Casino-Restaurant “Die Yacht”.

Fazit

Ein Kurzurlaub oder Städtetrip kann eine angenehme Abwechslung vom Alltag sein und unsere kleine Übersicht sollte als Entscheidungshilfe für die Planung dienen. Wenn die nächste Reise allerdings noch ein paar Tage entfernt ist, kann man Casino-Spaß online schon vorab erleben. Um die geeignete Online-Spielothek zu finden, empfehlen sich Bewertungen wie der Platin Casino Review, & Co. die Merkmale derOnline Casinos genauer unter die Lupe nehmen.