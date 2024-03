Totalsperre auf Westautobahn: US-Militärlastwagen gerät in Oberleitung

In Salzburg ist die Westautobahn (A1) derzeit in beide Fahrtrichtungen blockiert. Der Grund für das Verkehrschaos sind zwei Militärlastwagen, die in die Busunterführung Schmiedingerstraße eingefahren sind und dabei eine Oberleitung heruntergerissen haben. Dieser Vorfall hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Laut Bericht des ORF ereignete sich der Unfall am Montag mit zwei ausländischen Militärlastwagen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, ebenso wie die Frage, was die Lastwagen transportiert haben. Die Salzburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großflächig gesperrt

Es gibt unbestätigte Berichte, dass die Ladung der Lastwagen möglicherweise Sprengstoff enthielt. Dies führte zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen: Die Westautobahn (A1) und die umliegenden Gebiete bei den Abfahrten Messe und Mitte wurden gegen 17.30 Uhr vorerst großflächig abgesperrt.

Die Folgen des Unfalls sind weitreichend: Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Der Rückstau ist enorm und die Verkehrslage bleibt angespannt. Die Salzburger Polizei rät, die Gegend weiträumig zu umfahren.