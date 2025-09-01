Tragisches Ende: Vermisster Gastronom tot im See gefunden

Ein tragischer Einsatz am Comer See endet mit trauriger Gewissheit: Nach tagelanger Suche wurde der Leichnam eines deutschen Familienvaters geborgen, der seine Kinder rettete.

Nach tagelanger Suche wurde der Leichnam des 55-jährigen Sergio Corsano aus dem Comer See geborgen. Der deutsche Staatsbürger aus Bühl (Baden-Württemberg) war am Montagnachmittag bei Dorio ins Wasser gesprungen, um seine beiden Kinder zu retten. Während die Kinder in Sicherheit gebracht werden konnten, verschwand der Vater in den Fluten.

📍 Ort des Geschehens

Die Suche nach dem vermissten Mann gestaltete sich schwierig. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten kämpften mehrere Tage lang gegen widrige Wetterbedingungen. Ab Dienstag kamen Boote und Hubschrauber zum Einsatz. In den darauffolgenden Tagen setzten die Behörden schliesslich Tauchroboter ein, die letztendlich zum Erfolg führten.

Erfolgreiche Bergung

Die italienische Feuerwehr konnte den Vermissten mithilfe eines ferngesteuerten Unterwassergeräts in 220 Metern Tiefe orten. Der Tauchroboter brachte den Leichnam zunächst an die Wasseroberfläche, bevor Taucher die endgültige Bergung durchführten. Die sterblichen Überreste wurden anschliessend den Justizbehörden für weitere Untersuchungen übergeben.

Die extreme Tiefe von 220 Metern machte den Einsatz besonders herausfordernd. An dieser Stelle des Comer Sees ist das Wasser so tief, dass nur spezialisierte Unterwassertechnik zum Einsatz kommen konnte.

Tiefe Trauer

In seiner Heimatstadt Bühl war Corsano als Gastronom bekannt und geschätzt. Oberbürgermeister Hubert Schnurr hatte bereits Mitte der Woche von einem „Riesenschock“ gesprochen und seine Bestürzung über den tragischen Vorfall zum Ausdruck gebracht.

Die Nachricht vom Tod des 55-Jährigen hat nicht nur in der Stadt selbst, sondern in der gesamten Region tiefe Bestürzung ausgelöst. Die Anteilnahme in der Heimatstadt ist nach Berichten mehrerer Medien besonders groß.