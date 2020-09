Trainiere dein Gehirn

Ständige Erreichbarkeit, Push-Benachrichtigungen und Kurzvideos – wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und sind mit einer permanenten Informationsflut konfrontiert. Dies hat auch Auswirkungen auf unsere Konzentration und Aufmerksamkeitsspanne. Immer mehr Menschen haben Probleme damit, sich ganz und gar auf eine Sache zu konzentrieren oder einmal das Smartphone auszuschalten. Aus diesem Grund ist es wichtiger denn je, ganz bewusst das Gehirn zu trainieren und die Konzentration und das Denkvermögen zu stärken. Hier ein paar Tipps, wie man die grauen Zellen effektiv auf Trab halten kann.

Brainfood macht den Unterschied

Unsere Körperfunktionen hängen zum größten Teil von unserer Ernährung ab und lassen sich durch diese auch beeinflussen. So ist es kein Wunder, dass wir durch die richtigen Nahrungsmittel auch unsere Gehirntätigkeit positiv beeinflussen können. Zunächst ist es überaus wichtig, genügend Wasser zu sich zu nehmen. Das Gehirn besteht nämlich zu 90 Prozent aus Wasser und benötigt reichlich Flüssigkeit, um sein volles Potential zu erreichen. Oftmals hängen eine schlechte Konzentration und Kopfschmerzen an einem dehydrierten Organismus zusammen. Förderlich für die Gehirngesundheit sind auch Lebensmittel, die einen hohen Anteil an Omega 3-Fettsäuren enthalten wie Nüsse, Avocados oder fetthaltige Fische. Dazu gehören Lachs, Makrele und Hering. Einen ebenfalls positiven Effekt haben Vitamin B12 und Vitamin D. Letzteres erhöht die Neuronendichte im Hippocampus, was die Erinnerung und den Orientierungsinn verbessert.

Spielerisches Gehirntraining

Sein Gehirn effektiv zu trainieren muss nicht unbedingt langweilig sein. Anstatt zum Beispiel trockene mathematische Aufgaben zu lösen, kann man seine Strategie- und Gedächtnisfähigkeiten einfach mit strategischen Unterhaltungen wie Blackjack, Schach und Poker trainieren. Diese Fähigkeiten lassen sich dann auch auf andere Bereiche des Lebens anwenden. Auch gibt es mittlerweile unzählige Brainjogging-Apps, mit denen man auf unterhaltsame Art und Weise das Gehirn trainieren kann. Sollten jedoch Spielpartner vorhanden sein, hat dies einen doppelt positiven Effekt. Die soziale Interaktion schärft das Gehirn nämlich zusätzlich und wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus. Wer sich nicht so recht an Karten- oder Brettspiele herantraut, sollte es mit Mühle probieren, da die Regeln schnell zu verstehen sind. Ein wunderbares „Trainingsgerät“ ist übrigens auch der Zauberwürfel oder „Rubix Cube“, der in jede Handtasche passt und so gerade auf Reisen nicht fehlen sollte.

Fremdsprachen lernen

Ein wunderbarer Weg, sein Gehirn zu trainieren, ist das Erlernen einer neuen Sprache. Studien ergaben nämlich, dass Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen im Alter signifikant höhere kognitive Fähigkeiten besitzen. Dies wurde anhand von IQ-Tests herausgefunden. Auch das Risiko an Demenz oder Alzheimer zu erkranken wird so deutlich gesenkt. Dabei kommt es gar nicht darauf an, wie schnell man die neue Sprache erlernt, sondern dass man am Ball bleibt. Das Auswendiglernen von Vokabeln und grammatikalischen Strukturen fördert die Gedächtnisleistung. Beim aktiven Sprechen muss das Gehirn diese Informationen abrufen und Sätze bilden. Fehlt ein Wort, muss auf andere Weise umschrieben werden, was das kreative Denken anregt. Auch hier gibt es praktische Lern-Apps, mit denen man auf spielerische Weise neue Sprachen erlernen kann. Ein Bonus ist natürlich auch, dass man sich auf Reisen besser mit den Einheimischen verständigen kann.

Musik hören und Musizieren

Musik ist nicht nur eines der beliebtesten Unterhaltungsmedien auf der ganzen Welt. Sie kann auch gezielt angewandt werden, um den menschlichen Geist und Körper anzuregen. So kommt sie zum Beispiel in unterschiedlichen Therapiemethoden zum Einsatz. Auch gibt es den sogenannten Mozarteffekt, der eintreten soll, wenn man beim Lernen oder Arbeiten klassische Musik im Hintergrund laufen lässt. Dabei ist es wichtig, dass die Musik keinen Gesang enthält, da dieser gegebenenfalls ablenken könnte. Noch besser ist jedoch das Musizieren selbst. Ähnlich wie beim Erlernen von Fremdsprachen wird hier nämlich ein ganz bestimmter Teil des Gehirns angeregt, was das Erinnerungsvermögen und viele weitere geistige Fähigkeiten fördert.

Bewegung, Bewegung, Bewegung

Wer regelmäßig Sport treibt, kann sich in der Regel auch besser konzentrieren. Dies hängt damit zusammen, dass durch Bewegung Stress abgebaut wird. Befindet sich nämlich eine große Menge des Stresshormons Cortisol im Blut, sinkt die Konzentrationsfähigkeit erheblich. Aus diesem Grund sind körperliche Aktivitäten der beste Ausgleich zu stundenlanger Konzentration am Schreibtisch. Beim Sport wird auch das Denkzentrum des Gehirns entlastet, da dieses für die Motorik gebraucht wird. So wird der präfrontale Kortex regelrecht „heruntergefahren“, sodass man nach der Aktivität regelrecht den Kopf frei hat und sich Denkaufgaben besser widmen kann. Dabei muss man es nicht gleich übertreiben. Schon durch etwas Yoga von Zuhause oder Spaziergänge ist es möglich, die Konzentration zu steigern.

Nimmt man sich die obigen Tipps zu Herzen, fördert man nicht nur sein Konzentrations- und Denkvermögen, sondern auch sein allgemeines Wohlbefinden.