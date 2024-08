Treffen zwischen Bilbija und Selak: Politische Unterstützung bei bevorstehenden Wahlen

Der junge Wiener Unternehmer und erste serbische Kandidat aus Niederösterreich bei den österreichischen Parlamentswahlen, David Bilbija, traf sich heute in Banja Luka mit dem Vorsitzenden der Sozialistischen Partei Republika Srpska (SPS), Goran Selak.

Grund des Treffens war die zukünftige Zusammenarbeit der beiden Politiker sowie der politischen Strukturen, denen sie angehören. Selak zeigte sich erfreut über Bilbijas Kandidatur bei den Wahlen in Österreich, die am 29. September stattfinden werden, und versprach uneingeschränkte Unterstützung.

Bilbija seinerseits sprach ebenfalls seine Unterstützung für Selak und dessen Partei bei den Lokalwahlen in Bosnien und Herzegowina aus, die am 6. Oktober abgehalten werden.

„Ich bin äußerst zufrieden mit dem Treffen mit dem Vorsitzenden der SPS. Unsere politischen Parteien sind ideologisch nah, daher die bedingungslose und gegenseitige Unterstützung bei den bevorstehenden Wahlen in Österreich sowie bei den Lokalwahlen in Bosnien und Herzegowina“, erklärte Bilbija.

Aufruf zur Wahlbeteiligung

Bilbija betonte außerdem seine hohe Wertschätzung für Selak als Politiker und rief alle Bürger der Republika Srpska auf, bei den Wahlen teilzunehmen und sowohl Selaks Partei als auch den Koalitionskandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Banja Luka, Dr. Nikola Šobot, zu unterstützen.

Auch Selak wandte sich mit einem Appell an alle österreichischen Staatsbürger mit Wurzeln in Ex-Jugoslawien, ihre Stimme David Bilbija zu geben, dem Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei Niederösterreichs (SPÖ). Selak hob hervor, dass Bilbija sich in seiner politischen Arbeit besonders für die Stärkung dieser großen Gemeinschaft einsetzt.

