Laut der Überwachung von ai_9684xtpa hat Abraxas Capital Mgmt vor etwa 8 Stunden 21.999 ETH im Wert von 39,92 Millionen US-Dollar von Kraken abgezogen. Der Abhebungspreis betrug 1.814 US-Dollar, und das Unternehmen hat bereits einen Gewinn von 1,98 Millionen US-Dollar erzielt.

Seit April 2025 erlebt der Kryptowährungsmarkt einen starken Aufschwung, und innerhalb kurzer Zeit sind viele neue Millionäre entstanden. Die neue Ära der Kryptowährungen ist geprägt von der rasanten Entwicklung der Mining-Industrie und rückt in den Fokus von Investoren. Besonders hervorzuheben ist der Aufstieg von ALR Miner. ALR Miner ist ein Cloud-basierter Mining-Dienst, der es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) und andere Altcoins ohne teure Hardware oder hohe Stromrechnungen zu minen. ALR Miner nutzt gemeinsam genutzte Rechenzentren, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden, um umweltfreundliche und kostengünstige Mining-Lösungen anzubieten.

Im Zeitalter des rasanten Wachstums digitaler Assets interessieren sich immer mehr Menschen für Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen. Die komplexe Konfiguration der Mining-Maschinen, hohe Stromrechnungen sowie Betriebs- und Wartungskosten schrecken jedoch viele Nutzer ab. Heute ändert sich das still und leise: Cloud Mining. Sie müssen keine Ausrüstung kaufen oder technische Hürden überwinden. Starten Sie ganz einfach mit Ihrem Mobiltelefon oder Computer in den Krypto-Reichtum. Egal, ob Sie Anfänger sind oder ein passives Einkommen mit geringem Risiko anstreben – Cloud Mining bietet Ihnen einen bequemen, effizienten und stabilen Weg zum Reichtum.

ALR Miner ist überzeugt, dass Energieeinsparung und Emissionsreduzierung die Anlageneffizienz verbessern sollten, und fördert aktiv Cloud-Mining, um eine professionelle, legale, effiziente, dezentrale und anlagenfreie Mining-Industrie zu schaffen. Professionelle Teams können Mining-Geräte effizient verwalten und mehr Mining-Interessierte durch Cloud-Mining einbinden. Cloud-Mining ist eine effektive Methode, die Cloud-Mining zu einer Form des Remote-Minings macht, einschließlich Bitcoin-Mining. Mit dieser Methode können Sie Profitabilität im Cloud-Mining erzielen, indem Sie die Rechenleistung von Cloud-Mining-Unternehmen nutzen, um eigene Investitionen in Hardware und Wartung zu vermeiden; leistungsstarke Computer nutzen, um auf große Mining-Farmen zuzugreifen, unermüdlich Passworträtsel knacken und Kryptowährungsprämien erhalten.

ALR Miner maximiert die Einfachheit des Cloud-Minings und ist daher ideal für Anfänger. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform ermöglicht selbst Kryptowährungs-Neulingen einen einfachen Einstieg. Als Pionier im Bereich Cloud-Mining-Dienste nutzt ALR Miner ausschließlich neue Energien und erneuerbare Energien. Dank stabiler Renditen und hoher Sicherheit hat ALR Miner die Anerkennung von über 7,9 Millionen Nutzern gewonnen.

Was ALR Miner auszeichnet, ist sein außergewöhnliches tägliches passives Einkommen. ALR Miner hilft Nutzern, ihre Träume vom Online-Reichtum zu verwirklichen. Stellen Sie sich vor, Sie verdienen ein beträchtliches Einkommen ohne ständigen Aufwand oder komplexe Einstellungen – das ist der Vorteil von ALR Miner.

ALR Miner setzt sich für Transparenz und Legalität ein und stellt sicher, dass Ihre Investition geschützt ist und Sie sich auf die Rentabilität konzentrieren können.

FOTO: ALR Miner

Vorteile der ALR Miner -Plattform:

1: Hochmoderne Ausrüstung: Wir verwenden Mining-Ausrüstung von führenden Herstellern von Mining-Maschinen wie Bitmain, Antminer und Giant Energy Combination Miner, um den stabilen Betrieb und die effiziente Produktionskapazität der Bitcoin-Miner zu gewährleisten.

2: Legal und konform, für globale Benutzer: Die Plattform wurde 2018 in Großbritannien legal gegründet, von der britischen Regierung geschützt und herausgegeben und hat mit modernster Technologie weltweit mehr als 7,9 Millionen echte Benutzer angezogen.

3: Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche: Die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform erleichtert selbst Kryptowährungs-Neulingen den Einstieg.

4: Unterstützt die Abwicklung mehrerer beliebter Kryptowährungen: wie DOGE, BTC, ETH, USDC, USDT, BCH, LTC, XRP, SOL usw.

5: Stabiles Einkommen: Die von der Plattform gestarteten Verträge generieren alle 24 Stunden ein Einkommen und das Kapital wird nach Ablauf des Vertrags automatisch zurückgezahlt.

6: Professionelles Team: Die Plattform verfügt über ein erfahrenes IT-Team und einen rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Benutzer Probleme rechtzeitig lösen können.

So treten Sie ALR Miner bei:

1: Registrieren Sie sich jetzt, um einen Bonus von 12 $ zu erhalten (täglicher Check-in 0,60 $).

2: Wählen Sie einen Vertrag aus:

Nach erfolgreicher Registrierung wählen Sie im nächsten Schritt einen Mining-Vertrag, der Ihren Zielen und Ihrem Budget entspricht. ALR Miner bietet eine Vielzahl von Verträgen für unterschiedliche Bedürfnisse, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Miner sind. Prüfen Sie die verfügbaren Optionen genau und berücksichtigen Sie Faktoren wie Vertragslaufzeit, potenzielle Rendite und damit verbundene Kosten.

3: Beginnen Sie, Gewinne zu erzielen: Sobald Sie Ihren Mining-Vertrag ausgewählt und aktiviert haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen und das System die Arbeit für Sie erledigen lassen. Die fortschrittliche Technologie von ALR Miner sorgt für einen effizienten Mining-Betrieb und maximiert so Ihre potenziellen Gewinne.

Abschließend

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihr passives Einkommen zu steigern, ist Cloud Mining eine gute Option. Richtig eingesetzt, können diese Möglichkeiten Ihnen helfen, Ihr Kryptowährungsvermögen im „Autopilot“-Modus mit minimalem Zeitaufwand zu vermehren. Zumindest sollten sie zeitsparender sein als jede Art von aktivem Handel. Passives Einkommen ist das Ziel jedes Investors und Traders, und mit ALR Miner können Sie Ihr passives Einkommenspotenzial einfacher als je zuvor maximieren.

Werden Sie ALR Miner-Mitglied: https://www.alrminer.com