Nur 290 Stimmen fehlten ihr 2010 zum Verbleib im Kongress. Jetzt meldet sich die Politikerin aus Chicago zurück, und zwar mit Wucht.

Im 8. Kongresswahlbezirk von Illinois hat Melisa Luburic Bin mit 65,9 Prozent der Stimmen die Wahl für sich entschieden. Damit kehrt die Demokratin nach 15 Jahren ins US-Repräsentantenhaus zurück. Abgestimmt wurde am 3. November.

Luburic Bin erhielt 88.639 Stimmen. Ihre republikanische Gegenkandidatin Dzenifer Dejvis kam auf 34,1 Prozent, das entspricht 45.857 Stimmen. Frei geworden war der Sitz, weil Raja Krisnamorti für den Senat kandidierte. Luburic Bin selbst hatte dem Kongress bereits drei Amtszeiten lang angehört, und zwar von 2005 bis 2011.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Der deutliche Vorsprung bringt der Demokratin die Rückkehr nach Washington. Ihr Erfolg fiel in eine Wahl, bei der die Demokraten in Illinois alle fünf offenen Sitze im Repräsentantenhaus gewannen. Im Bezirk folgt Luburic Bin auf den bisherigen Vertreter, der in den Senatswahlkampf wechselte.

Im Wahlkampf rückte Luburic Bin den Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung, das Gleichgewicht der Gewalten und die Befugnisse des Kongresses in den Mittelpunkt. Als zentrale Themen nannte sie außerdem die Kosten für Wohnen, Gesundheit, Bildung und Energie. Sie bezeichnete diese Bereiche als Kernfelder einer stabilen Politikgestaltung, die die Menschen im Alltag unmittelbar betreffen.

Persönlicher Hintergrund

Melisa Luburic Bin kam am 22. Jänner 1962 in Chicago als Melisa Luburic zur Welt. Laut Chicago na dlanu soll ihr Name ursprünglich Milica Luburic gelautet haben. Adoptiert wurde sie von Dzordz und Viktorija Luburic, die bereits drei weitere Kinder hatten.

Ihre Kindheit in der serbischen Gemeinschaft Chicagos war von der Serbisch-Orthodoxen Kirche, von Folklore und Tamburica-Musik (Balkan-Zupfinstrumente) geprägt. In einem Interview mit Voice of America erzählte sie 2005, sie sei im orthodoxen Geist aufgewachsen, und zwar in der Kirchenschulgemeinde „Heilige Auferstehung“ in Chicago.

Als junges Mädchen habe sie im Orchester „Tamburica“ gespielt und einer Folkloregruppe angehört. Sie sei stolz auf ihre Herkunft und wolle die serbische Tradition an ihre beiden Töchter weitergeben.

Politische Laufbahn

Zum ersten Mal trat sie 2002 bei einer Kongresswahl an. 2004 setzte sie sich gegen den langjährigen republikanischen Abgeordneten Filip Krejn durch. Im Repräsentantenhaus saß sie in den Ausschüssen für Finanzdienstleistungen und für kleine Unternehmen.

Zu ihren Themen zählten die Kreditvergabe an kleine Unternehmen, die Finanzpolitik und die Sicherheit von Kindern im Internet. Außerdem gehörte sie der Blue Dog Coalition (konservative Demokraten-Gruppe) an.

2010 unterlag sie dem Republikaner Dzo Vols mit nur 290 Stimmen Rückstand und wechselte anschließend in den Privatsektor. Dort übernahm sie Führungsfunktionen, unter anderem bei JPMorgan Chase, und stand an der Spitze des Executives‘ Club of Chicago.

Zudem war sie Mitglied des Serbischen Caucus im US-Kongress, der sich für bessere Beziehungen zwischen den USA und Serbien einsetzte.