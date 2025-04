Trotz „wundervollem Wahlkampf“: Strache rechnet mit Außenseiterrolle

Heinz-Christian Strache gab am Sonntag seine Stimme für die Wien-Wahl in einer Volksschule in Floridsdorf ab. Der Spitzenkandidat des Team HC Strache erschien gegen 14 Uhr im Wahllokal und äußerte sich dabei zu seinen Erwartungen für den Wahlabend.

Mit realistischem Blick auf seine Position im Wahlkampf erklärte Strache: „Wir sind sicher Außenseiter, das hat man auch in der Medienberichterstattung gemerkt. So gesehen freu ich mich, wenn es eine Überraschung gibt.“

Die Selbsteinschätzung als „Außenseiter“ deckt sich mit aktuellen Umfragen, die das Team HC Strache zuletzt bei etwa 2 Prozent sahen – deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Gemeinderat. Ein weiter Abstand zu seinen früheren Erfolgen: 2015 hatte Strache als Spitzenkandidat der FPÖ noch 30,8 Prozent erreicht und damit das bis heute beste Ergebnis der Freiheitlichen in Wien erzielt.

⇢ Nach Parteiausschluss und Wahldebakel: Strache gibt nicht auf



Positiver Wahlkampf

Trotz der gedämpften Erwartungen an das Wahlergebnis zog der Politiker eine positive Bilanz des zurückliegenden Wahlkampfes. Er beschrieb die vergangenen Wochen als „wundervoll“ und betonte das direkte Engagement seiner Partei.

Bereits bei der Wien-Wahl 2020 war Straches eigene Liste an der Mandatshürde gescheitert, nachdem er infolge der Ibiza-Affäre aus der FPÖ ausgeschlossen worden war.

⇢ Pietätlos! Ex-Vizekanzler soll mit Mutters Begräbnis Kasse gemacht haben