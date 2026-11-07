Trump droht Iran mit weiterer Zerstörung: „Vielleicht muss ich es tun“

Während Trump über neue Schläge nachdenkt, reisen Vermittler nach Teheran. Im Hintergrund liegt ein Plan auf dem Tisch, den er bislang blockt.

Donald Trump hat eine rasche Entscheidung darüber angekündigt, ob die USA ihre Militärschläge gegen den Iran in größerem Umfang wieder aufnehmen. Zugleich wird in Teheran erneut vermittelt. Wie Axios berichtet, lotet das US-Regionalkommando Centcom bereits Optionen aus.

Der US-Präsident verweist auf den seit Februar laufenden Militäreinsatz, den Washington gemeinsam mit Israel führt. Dessen Ziel sei es, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern. Trump warf öffentlich die Frage auf, ob man mit den Angriffen „noch weiter gehen“ solle, damit „so etwas nie wieder passieren wird?“

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Dazu sagte er: „Ich würde den Rest des Landes lieber nicht zerstören, wenn möglich, aber vielleicht muss ich es tun.“ Nach einem Treffen mit seinen Sicherheitsberatern erklärte er, die USA kontrollierten „alles, was wir kontrollieren wollten. Und nun werden wir eine Entscheidung treffen.“

Das Portal Axios beruft sich auf einen US-Beamten, demzufolge Centcom die Vorbereitungen für eine mögliche Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen im Iran vorantreibt. Neue Anweisungen aus Washington liegen demnach bislang nicht vor. In Teheran waren zuletzt mehrfach Vermittler zu Gast, und Trump selbst hatte jüngst von möglichen Verhandlungserfolgen gesprochen.

Katars Vermittlung

Katar führt seine Vermittlung zwischen den USA und dem Iran unterdessen fort. Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sagte laut Al Jazeera: „Wir können nicht auf ein perfektes Abkommen warten; wir hoffen auf ein gutes Abkommen.“

Er berichtete von erheblichen Fortschritten und betonte, Washington sei auch nach den Zwischenwahlen bereit, an einer Lösung zu arbeiten. Der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai wies Drohungen zurück und schrieb auf X: „Den Iran anzugreifen bringt keinen Sieg.“

Teherans Sieben-Tage-Plan

Teheran wirbt seit September für einen Sieben-Tage-Plan, den Trump bisher ablehnt. Er sieht vor, dass Washington die Blockade iranischer Häfen aufhebt, eingefrorene Vermögenswerte freigibt und einen vom Iran befürworteten Schifffahrtskorridor durch die Straße von Hormus akzeptiert.

Danach soll die strategisch bedeutsame Meerenge wieder geöffnet werden.