Trump erklärt Iran-Krieg militärisch für praktisch beendet

Donald Trump spricht von einem möglichen Ende des Iran-Krieges, hält aber am militärischen Druck fest. Nach Gesprächen mit Katar kündigt er vorerst keine neue Großoffensive an.

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani angekündigt, die militärische Lage im Konflikt mit dem Iran vorerst nicht weiter eskalieren zu lassen. Eine neue großangelegte Offensive sei derzeit nicht vorgesehen. Gleichzeitig halten die USA an ihrer Seeblockade gegen den Iran fest. Trump erklärte, der Krieg sei aus militärischer Sicht praktisch beendet. Ein Friedensabkommen gibt es allerdings noch nicht.

Im Anschluss an die Gespräche mit Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani erklärte Trump, man halte den Status quo aufrecht. „Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer“, sagte er. Katar fungiert in dem Konflikt als Unterhändler.

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Seeblockade bleibt

Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, dass insbesondere Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait eine Beibehaltung der derzeitigen Lage bevorzugten. Die amerikanische Seeblockade gegen iranische Häfen werde deshalb fortgesetzt. Auch die neue Operation „Iron Gate“, mit der die USA iranische Handelswege über Land einschränken wollen, bleibe bestehen. Zugleich betonte Trump, dass die amerikanischen Streitkräfte für weitere Einsätze bereitstünden, falls sich die Lage ändere. Derzeit halte er eine neue größere militärische Intervention jedoch für unwahrscheinlich.

Hoffnung auf Abkommen

Trump äußerte sich optimistisch über die diplomatischen Bemühungen. Nach dem Treffen mit Katars Regierungschef sprach er von positiven Fortschritten auf dem Weg zu einer Beendigung des Konflikts. Eine erneute große Militäroffensive bezeichnete er als derzeit unwahrscheinlich. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die USA jederzeit wieder militärisch eingreifen könnten, falls sich die Lage verändere.

Ein baldiges Friedensabkommen ist dennoch nicht gesichert. Zwischen Washington und Teheran bestehen weiterhin erhebliche Differenzen, insbesondere über die Seeblockade, Wirtschaftssanktionen und das iranische Atomprogramm. Katar versucht als Vermittler, eine diplomatische Lösung zu erreichen. Nach Informationen von Reuters rechnen jedoch auch Regierungsvertreter nicht mit einer unmittelbar bevorstehenden Einigung.