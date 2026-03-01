Trump warnt Iran vor Angriff „mit nie dagewesene Wucht

Zwischen Washington und Teheran eskaliert die Sprache – und mit ihr die Gefahr eines offenen Konflikts.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran am Sonntag mit massiver Vergeltung konfrontiert, sollte Teheran seine zuvor angekündigten Angriffe tatsächlich ausführen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump: „Sie sollten das besser nicht tun, denn wenn sie es tun, werden wir sie mit einer nie dagewesenen Wucht treffen!“ Auslöser der Warnung waren iranische Ankündigungen vom Sonntagmorgen, wonach man „sehr hart zuschlagen“ werde.

Zuvor hatte der Iran den Tod des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei bestätigt. Trump zitierte die iranische Drohung in seinem Posting wörtlich: „Der Iran hat gerade erklärt, dass er heute sehr hart zuschlagen wird, härter als je zuvor.“

Teherans Vergeltungsdrohung

Auch aus Teheran kamen unmissverständliche Signale. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf bezeichnete in einer Fernsehansprache die Staatschefs der USA und Israels als „dreckige Verbrecher“ und kündigte Konsequenzen für die anhaltenden Angriffe auf die Islamische Republik an.

Qalibaf ist der ranghöchste iranische Funktionär, der seit dem Beginn der Angriffe am Samstag öffentlich vor die Kamera getreten ist. „Ihr habt unsere rote Linie überschritten und müsst den Preis dafür zahlen“, sagte er. „Wir werden euch so verheerende Schläge versetzen, dass ihr selbst betteln müsst.“

