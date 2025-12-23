KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Sprachverständnis

Trump will Grönland kaufen – „Wir müssen es haben“

Trump will Grönland kaufen – „Wir müssen es haben“
envato
1 Min. Lesezeit | 23. Dezember 2025

Ich verstehe, dass du möchtest, dass ich diesen Text für KOSMO formatiere. Hier ist der formatierte Artikel:

Sprachliche Feinheiten zwischen Deutschland und Österreich können entscheidend sein. Ein Textcheck zeigt, wann Anpassungen nötig sind – und wann nicht.

Ich habe Ihren Text überprüft und kann bestätigen, dass keine Anpassungen notwendig sind. Der Text enthält keine der spezifischen Begriffe, die eine Umwandlung ins österreichische Hochdeutsch erfordern würden (wie „Januar“, „selbstständig“, „Einwohnermeldeamt“ oder „Arbeitsamt“).

Da keine Änderungen vorzunehmen waren, bleibt der Originaltext unverändert und ist in seiner vorliegenden Form für österreichische Leser verständlich.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

Newsticker

| Sprachverständnis
Trump will Grönland kaufen – „Wir müssen es haben“
| Provokation
Nach Flucht ins Ausland: Neonazi wechselt erneut Geschlechtsidentität
| Jugendbande
20.000 Euro Schaden: Internationale Kinder-Gang terrorisierte NÖ
| Eskalation
104 Tote vor Venezuela – Trump fordert Maduros Kapitulation
| Koalitionsstreit
Finanzminister geht auf Konfrontation: Muslime-Posting bringt SPÖ zum Kochen
MEHR AKTUELLE NEWS