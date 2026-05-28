TV-Markt im Umbruch: Gibt es bald keine LG Fernseher mehr?

Fast 60 Jahre Fernsehgeschichte – und plötzlich steht alles auf dem Spiel. LG könnte einen radikalen Schnitt wagen.

Einem Medienbericht zufolge könnte sich LG nach rund sechs Jahrzehnten aus der Fernsehproduktion zurückziehen. Nachdem der südkoreanische Konzern bereits sein Smartphone-Geschäft aufgegeben hat, steht nun offenbar eine weitere Kernsparte zur Disposition. Wie das koreanische Wirtschaftsportal EBN – zitiert von Android Authority – berichtet, lässt LG derzeit verschiedene Optionen für eine Neustrukturierung seines TV-Segments prüfen, darunter auch einen vollständigen Verkauf des Bereichs.

Hintergrund ist der wachsende Druck durch chinesische Hersteller wie TCL und Hisense, der etablierten Marken in der Branche zunehmend zu schaffen macht – was sich auch in deren Geschäftszahlen niederschlägt. Sollte LG den Rückzug tatsächlich vollziehen, würde damit eine fast 60-jährige Geschichte in der Fernsehproduktion enden. Die Anfänge des Unternehmens in diesem Bereich reichen bis ins Jahr 1966 zurück, als der Vorläufer GoldStar den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher Südkoreas produzierte.

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Gespräche mit Hisense

In diesem Zusammenhang sollen hochrangige LG-Manager bereits Gespräche mit Vertretern des chinesischen Elektronikunternehmens Hisense in Peking geführt haben. Eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung einer Vereinbarung liegt von keiner der beiden Seiten vor.

Auch im Fall eines Produktionsstopps dürfte LG dem TV-Markt nicht gänzlich fernbleiben. Laut EBN plant das Unternehmen, seinen Schwerpunkt künftig auf das hauseigene Betriebssystem webOS sowie auf Softwaredienstleistungen zu verlagern. Diese Lösungen sollen dann nicht mehr primär in eigenen Fernsehgeräten, sondern verstärkt in Monitoren, Fahrzeugsystemen und smarten Displays zum Einsatz kommen.

LG Display unberührt

Die kursierenden Verkaufsspekulationen beziehen sich ausschließlich auf Endverbrauchergeräte unter der Marke LG. Davon unberührt bleibt das selbständige Unternehmen LG Display, an dem LG Electronics als Großaktionär beteiligt ist und das sich auf die Fertigung von Displaypanels spezialisiert hat. Diese Sparte produziert weiterhin in großem Umfang und investiert aktiv in ihre Weiterentwicklung.

Erst kürzlich kündigte das Unternehmen den Start der Massenproduktion neuartiger 240-Hz-RGB-Stripe-OLED-Panels an – eine Technologie, die bislang weltweit einzigartig ist.