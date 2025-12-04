U-Bahn-Hammer: Zwei neue U2-Stationen öffnen sechs Monate früher

Sechs Monate früher als geplant öffnen zwei neue U2-Stationen in Wien. Die Beschleunigung des Ausbaus soll die wachsende Nachfrage im öffentlichen Verkehr bedienen.

Die Wiener Linien beschleunigen den Ausbau der U2-Linie deutlich. Wie nun bekannt wurde, werden die neuen Stationen Pilgramgasse und Reinprechtsdorfer Straße bereits im Frühjahr 2025 für den Fahrgastbetrieb freigegeben – sechs Monate früher als ursprünglich geplant. Diese Beschleunigung soll vor allem die wachsende Nachfrage im öffentlichen Verkehr bedienen und die Verbindungen im dicht besiedelten Innenstadtbereich optimieren. „Wir freuen uns, dass wir den Zeitplan unterbieten konnten – das ist ein gutes Zeichen für alle Öffi-Fahrer:innen”, erklärte ein Sprecher der Wiener Linien. Perspektivisch wird die erweiterte U2-Strecke auch direkt an die im Bau befindliche U5 angebunden, deren erste Teilstrecke bis 2026 fertiggestellt werden soll.

In Wien-Hietzing formiert sich Widerstand gegen ein Wohnbauprojekt nahe dem Lainzer Tiergarten. Bewohner des 13. Bezirks sorgen sich um zunehmenden Verkehr und negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die lokale Bürgerinitiative „Grünes Hietzing” konnte bereits über 2.000 Unterschriften gegen das Vorhaben sammeln. Die Stadtverwaltung verteidigt das Projekt hingegen mit dem Argument der Wohnraumschaffung: „Wir müssen auch in den äußeren Bezirken für junge Familien Platz schaffen”, lautet die Position aus dem Büro der Wohnbaustadträtin. Der Baubeginn ist für Ende 2025 vorgesehen.

Die Radinfrastruktur in Wien erhält weiteren Zuwachs. An der Alten Donau in Wien-Donaustadt entstehen bis zum Herbst kommenden Jahres etwa drei Kilometer neue, baulich separierte Radwege. Das Projekt zielt darauf ab, den Freizeitverkehr sicherer zu gestalten und die Verbindungen zwischen den Naherholungsgebieten zu verbessern. „Gerade in den Sommermonaten ist hier viel los – wir wollen, dass Radfahrer:innen und Fußgänger:innen genug Platz haben”, erläutert ein Vertreter der Mobilitätsagentur. Die Baumaßnahmen beginnen im Juli.

Wirtschaftliche Entwicklung

Der Wirtschaftspark Korneuburg verzeichnet erheblichen Zuwachs. Nach Angaben der Wirtschaftsagentur Niederösterreich haben sich innerhalb der letzten Monate fünf Unternehmen aus den Bereichen Logistik und Lebensmittel dort niedergelassen. Diese Neuansiedlungen sollen insgesamt rund 400 Arbeitsplätze schaffen. Die Gemeindeverantwortlichen bewerten diese Entwicklung als bedeutenden Impuls für die Region. „Wir freuen uns über das Vertrauen der Betriebe in unseren Standort”, betonte Bürgermeister Christian Gepp. Der verkehrsgünstig an der S1 gelegene Wirtschaftspark ist ein zentrales Element der regionalen Entwicklungsstrategie.

Im Bezirk Gmünd macht der Breitbandausbau deutliche Fortschritte. Laut NÖ Glasfaser sollen bis Ende 2025 etwa 95 Prozent aller Haushalte mit Hochgeschwindigkeitsinternet versorgt sein. Aktuell laufen Bauarbeiten in Schrems, Heidenreichstein und Litschau. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf etwa 30 Millionen Euro. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Gerade für ländliche Regionen ist die digitale Anbindung entscheidend, um Abwanderung zu verhindern.” Die Einwohner reagieren positiv auf den Ausbaufortschritt.

Die Mittelschule in Mistelbach wird erweitert. Der geplante Anbau umfasst acht zusätzliche Klassenräume, eine zeitgemäße Bibliothek sowie einen Mehrzwecksaal. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2024 starten und bis Mitte 2026 abgeschlossen sein. Für das Projekt werden rund 12 Millionen Euro veranschlagt. Ausschlaggebend für die Erweiterung ist der steigende Bedarf an Schulplätzen in der Region. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: „Wir investieren in die Bildung unserer Kinder – das ist die beste Zukunftsvorsorge.”

Nachhaltige Projekte

Das Thermenhotel Römertherme in Baden steht vor einer umfassenden Modernisierung. Die Pläne umfassen eine neue Wellnesslandschaft, zeitgemäße Zimmerausstattungen und ein nachhaltiges Energiekonzept. Der Abschluss der Arbeiten ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Die Stadtverantwortlichen in Baden erwarten dadurch einen Aufschwung für den lokalen Tourismus. Bürgermeister Stefan Szirucsek erklärt: „Die Römertherme ist ein Aushängeschild unserer Stadt – mit der Modernisierung sichern wir ihre Zukunft.”

Der Bahnhof Amstetten wird bis Ende 2025 barrierefrei umgestaltet. Das Projekt umfasst die Installation neuer Aufzüge, ein taktiles Leitsystem und eine verbesserte Beleuchtung. Die ÖBB investieren etwa 15 Millionen Euro in dieses Vorhaben. „Wir wollen, dass alle Menschen – egal ob mit Kinderwagen oder Rollstuhl – den Bahnhof problemlos nutzen können”, erläutert ein ÖBB-Sprecher. Während der Bauphase müssen Reisende mit Einschränkungen im Zugverkehr rechnen.

Die Energie Burgenland baut ihren Windpark in Neusiedl am See aus. Fünf zusätzliche Anlagen werden die Gesamtleistung auf 60 Megawatt steigern – ausreichend, um etwa 40.000 Haushalte mit Elektrizität zu versorgen. Die neuen Windräder sollen bis Ende des Jahres betriebsbereit sein. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bekräftigt: „Wir setzen konsequent auf erneuerbare Energie – das ist gut für Klima und regionale Wertschöpfung.”

Eisenstadt plant eine verkehrsberuhigte Innenstadt. Ab Frühjahr 2025 sollen die Hauptstraße und der Domplatz ausschließlich für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen zugänglich sein. Die Initiative zielt auf eine Steigerung der Aufenthaltsqualität und eine Stärkung des lokalen Einzelhandels ab. Bürgermeister Thomas Steiner erläutert: „Wir wollen eine lebenswerte Innenstadt, in der man sich gerne aufhält.” Die Umsetzung wird durch einen Bürgerbeteiligungsprozess begleitet.

Güssing verstärkt sein Engagement im Bereich Solarenergie. Auf kommunalen Gebäuden wie Schulen, Gemeindeämtern und Feuerwehrhäusern werden Photovoltaikanlagen installiert. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer jährlichen CO₂-Einsparung von etwa 500 Tonnen.

Das Projekt wird durch Landesmittel und EU-Förderungen finanziert. Bürgermeister Vinzenz Knor betont: „Wir wollen Vorbild sein und zeigen, wie Klimaschutz vor Ort funktioniert.”