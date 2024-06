U17-EM: Serbien Stürmt ins Europapokal-Halbfinale!

Serbiens Fußballnationalmannschaft der Kadetten hat sich einen Platz im Halbfinale des Europapokals gesichert und trifft dort auf Portugal, die sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen Polen durchsetzten. Eduardo Felicisimo in der 5. und Rodrigo Mora in der 59. Minute trafen für Portugal, während Michal Izunvane in der 34. Minute das einzige Tor für Polen erzielte. Das entscheidende Spiel zwischen Serbien und Portugal ist für Sonntag in Larnaka angesetzt.

Die Bedeutung von Teamgeist und Qualität

Im Viertelfinale besiegte Serbien Österreich mit 3:2 nach einem beeindruckenden Comeback. Nach dem Spiel äußerte sich Jovan Damjanovic, der Trainer der serbischen Mannschaft, begeistert über die Leistung seines Teams. „Die ersten Eindrücke sind phänomenal. Diese Jungs haben es verdient. Mit ihrer Einstellung und ihrem Engagement vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit an. Von den Qualifikationen bis zu diesem Spiel. Ich gratuliere ihnen von Herzen zu ihrem Auftreten und der Einstellung, die sie gezeigt haben. Wir spielen einen sehr hochwertigen Fußball, und dieses Ergebnis ist eine Belohnung für alles bisher Gezeigte.“

Trotz eines harten Spiels gegen die physisch starken, zielorientierten und kompakten Österreicher konnten die Serben ihre Qualität und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. „Es war nicht einfach, aber wir haben auf alle Herausforderungen reagiert und wieder gezeigt, was uns auszeichnet: ein Sinn für das Spiel, aber auch Zusammenhalt. Wir haben schnell reagiert, nachdem wir ein Tor kassiert hatten, und haben Ruhe, Charakterstärke und Kraft gezeigt“, fügte Damjanovic hinzu.

Lesen Sie auch: U17-EM Viertelfinale: Österreich trifft auf SerbienDas österreichische U17-Nationalteam steht vor dem UEFA U17-EURO Viertelfinale gegen Serbien.

U17-EM Viertelfinale: Österreich trifft auf SerbienDas österreichische U17-Nationalteam steht vor dem UEFA U17-EURO Viertelfinale gegen Serbien. Schießt sich Serbiens Jahrhunderttalent ins U17 EM Finale?Andrija Maksimovic hat die Fußballwelt in Erstaunen versetzt und sich schnell den Beinamen "der serbische Messi" verdient.

Schießt sich Serbiens Jahrhunderttalent ins U17 EM Finale?Andrija Maksimovic hat die Fußballwelt in Erstaunen versetzt und sich schnell den Beinamen "der serbische Messi" verdient. Österreich und Serbien verstärken polizeiliche ZusammenarbeitÖsterreich und Serbien stärken ihre Polizeikooperation zur Bekämpfung von Kriminalität und illegaler Migration.

Das Vertrauen in die Mannschaft ist entsprechend groß. „Ich glaube fest an diese Jungs und hatte nie Zweifel daran, dass sie diese Herausforderung auf die richtige Weise bewältigen würden. Die neuen Generationen, die nachkommen, sind talentiert, und wir müssen sie fördern. Die Beziehung, die wir haben, ist wichtig. Sie wissen, wie sehr wir ihnen vertrauen, kennen ihren enormen Wert, an den wir nie zweifeln, sowie ihre menschlichen Qualitäten. Das ist sehr wichtig, das eine geht nicht ohne das andere. Wir bestehen darauf, dass sie bescheiden bleiben, sich engagieren und sich demütig für das Extra einsetzen. Das dritte Tor ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Also müssen wir sowohl auf als auch außerhalb des Feldes bescheiden bleiben, weil Qualität automatisch zu Ergebnissen führt“, lässt Jovan Damjanovic keinen Zweifel an seinem Glauben an das Team.