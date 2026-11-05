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Verkehrssicherheit

Über 112.000 mit Handy am Steuer erwischt: Jetzt werden Blitzer gefordert

Über 112.000 mit Handy am Steuer erwischt: Jetzt werden Blitzer gefordert
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein kurzer Griff zum Handy bleibt oft folgenlos. Neue Kameras sollen das ändern, doch dafür müsste sich zuerst das Gesetz bewegen.

Der VCÖ plädiert dafür, in Österreich Handyblitzer einzuführen, damit die Smartphone-Nutzung am Steuer gezielter geahndet werden kann. Die Mobilitätsorganisation verlangt Kameras, die selbsttätig erfassen, wenn Lenker während der Fahrt zum Handy greifen. Wirksamere Kontrollen sollen die Verkehrssicherheit erhöhen.

Die Geräte stellen fest, ob ein Autofahrer ein Smartphone benutzt. Der VCÖ drängt darauf, sie auch hierzulande einzusetzen. „Das ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Vergehen. Umso wichtiger ist es, der Exekutive die Kontrollen zu erleichtern und die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass sogenannte Handyblitzer auch in Österreich eingesetzt werden können“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

Unfallursache Ablenkung

Ablenkung und Unachtsamkeit waren im Vorjahr die häufigste Unfallursache auf Österreichs Straßen. Auf sie gingen insgesamt 12.882 Unfälle mit Verletzten zurück, bei 114 davon gab es Todesopfer.

Wer während der Fahrt eine Nachricht liest, ist rund zwei Sekunden lang ohne Blick auf die Fahrbahn unterwegs. Bei Tempo 50 legt ein Auto in dieser Zeit fast 30 Meter zurück.

Auch das Telefonieren birgt Risiken, denn laut VCÖ entspricht die Reaktionsfähigkeit mit dem Handy am Ohr jener eines Alkolenkers mit 0,8 Promille. Österreichweit wurden im Vorjahr 112.317 Autofahrer mit dem Handy am Steuer erwischt. Die meisten Fälle verzeichnete Niederösterreich mit 23.416, dahinter folgen Oberösterreich mit 21.182 und die Steiermark mit 16.269.

Gesetzliche Voraussetzungen

Damit Handyblitzer in Österreich zum Einsatz kommen können, müsste die Straßenverkehrsordnung geändert werden. In Deutschland sind solche Kameras seit April 2025 in Rheinland-Pfalz in Betrieb.

Sie erkennen die Smartphone-Nutzung automatisch, danach sichten Polizisten die Aufnahmen, ehe ein Verstoß festgestellt wird.

Deutschland plant, den Einsatz der Kameras bundesweit zu ermöglichen.

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