Über 200 Drohnen: Ukraine greift russische Raffinerien an

Explosionen reißen Anwohner in Kstowo aus dem Schlaf. Eine der größten Raffinerien Russlands steht erneut im Visier ukrainischer Drohnen.

Ukrainische Drohnen haben in der Nacht auf Sonntag eine Ölraffinerie in Kstowo östlich von Moskau getroffen. Der Gouverneur des Gebiets Nischni Nowgorod sprach von erheblichem Schaden, Verletzte oder Tote habe es nicht gegeben.

Gouverneur Gleb Nikitin bezeichnete den Angriff als massiv. Ein Industrieunternehmen im Bezirk Kstowo habe „erheblichen Schaden erlitten“. Anwohner berichteten nach der Attacke von Explosionen.

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Ob und in welchem Ausmaß die Produktion beeinträchtigt ist, blieb zunächst offen. Laut Nikitin wurden mehr als 100 Drohnen zerstört. Verletzte gebe es keine.

Ukrainischen Medien zufolge hatten es die Angreifer auf die Raffinerie Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez abgesehen. Das russische Verteidigungsministerium gab an, in der Nacht insgesamt 235 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Zahlen nicht.

Wichtige Raffinerie

Die Raffinerie gehört zu den größten Russlands und verarbeitet pro Jahr rund 17 Millionen Tonnen Rohöl. Hergestellt werden dort mehr als 50 Produkte, darunter Diesel und Flugtreibstoff, der nach ukrainischen Angaben auch an die russischen Streitkräfte geliefert wird.

Außerdem versorgt die Anlage die Region Moskau, auf die knapp 30 Prozent des russischen Benzinverbrauchs entfallen. Schon im April, Mai und August 2026 war sie Ziel von Drohnenangriffen, der jüngste Vorfall wäre damit der vierte in diesem Jahr.

Ziel der Angriffe

Mit den Attacken auf russische Ölraffinerien will die Ukraine nach Darstellung Kiews die Einnahmen des Kreml aus dem Energiegeschäft schmälern und die Versorgung der russischen Streitkräfte schwächen. In den USA stießen die Angriffe auf Kritik, Präsident Donald Trump machte Kiew für steigende Energiepreise in den USA und weltweit mitverantwortlich.

Am Dienstag, 3. November, stehen in den USA Zwischenwahlen an.