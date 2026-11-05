Über 200 Meldungen: Wo in Österreich Taranteln auftauchen

Plötzlich sitzt sie im Vorzimmer: Zwei Tarantelarten sorgen in Österreich für Aufsehen, obwohl von ihnen keine Gefahr ausgeht.

Gleich zwei heimische Tarantelarten werden in Österreich derzeit auffallend oft gesichtet. Für den Menschen sind die Tiere ungefährlich. Im Herbst suchen sie warme Quartiere zum Überwintern, weshalb sie vermehrt auch in Häusern, Wohnungen oder Garagen auftauchen.

Auf www.naturbeobachtung.at sind seit Anfang September mehr als 200 Meldungen zur Südrussischen Tarantel und zur Schwarzbäuchigen Tarantel eingelangt. 175 davon haben Fachleute bestätigt. Die meisten Beobachtungen kommen aus der Steiermark, aus Niederösterreich und aus dem Burgenland. In der Steiermark wurden 66 Sichtungen registriert, in Niederösterreich 49 und im Burgenland 43.

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Verbreitung der Arten

In der Steiermark und in Kärnten ist heuer bisher ausschließlich die Schwarzbäuchige Tarantel gemeldet worden. In Wien und Niederösterreich betrafen alle Meldungen die Südrussische Tarantel, aus dem Burgenland wurden hingegen beide Arten gemeldet.

Die Südrussische Tarantel wurde in den frühen 1920er-Jahren im Gebiet des Neusiedler Sees und in Wien entdeckt. Gegenwärtig sind Funde aus dem Burgenland, aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark bekannt. Die Schwarzbäuchige Tarantel ist seit den 1970er-Jahren aus der Steiermark publiziert und hat sich in der Folge in Südösterreich ausgebreitet. Bisher liegen Funde aus Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark vor.

Unter den aktuellen Sichtungen stechen mehrere Randfunde hervor. „Besonders spannend ist eine sehr weit nord-westliche Sichtung der Südrussischen Tarantel aus Tulln, Niederösterreich. Außergewöhnlich ist dieser Fund insofern, als aus der gesamten dortigen Region, dem Tullnerfeld, Korneuburg, etc. bislang noch keine einzige Meldung eingegangen ist“, sagt Carolina Trcka-Rojas, Expertin beim Naturschutzbund Österreich.

Bei der Schwarzbäuchigen Tarantel stammt die bislang westlichste Meldung von Ende August aus Stossau im unteren Gailtal in Kärnten. Die nördlichste Meldung kam aus Lackendorf im Burgenland.

Richtiger Umgang

Von keiner der beiden Arten geht eine Gefahr für Menschen aus. Gefundene Tiere sollen weder verletzt noch getötet werden. Wer im Haus auf eine Tarantel stößt, bringt sie am besten mithilfe eines Glases oder eines ähnlichen Behältnisses unversehrt ins Freie.

Trifft man draußen auf die Tiere, sollte man sie in Ruhe lassen. Mit nach Hause genommen werden dürfen Taranteln nicht, denn sie sind auf ihre natürliche Wanderbewegung angewiesen und verlieren bei einem unnatürlichen Ortswechsel die Orientierung.

Die Onlineplattform www.naturbeobachtung.at und die gleichnamige App sammeln seit 2006 wichtige Daten zum Zustand der heimischen Natur und dokumentieren deren Entwicklung. Der Naturschutzbund ersucht weiterhin um Meldungen zu den beiden Tarantelarten. Die eingelangten Daten werden von Experten bestimmt.

Auf diese Weise liefern Citizen Scientists wertvolle Grundlagen für die Erforschung der heimischen Spinnenwelt.